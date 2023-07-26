«Мы очень гостеприимный регион». Хоценко пригласил в Омск премьер-министра РФ

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Хоценко уверен, что, как только у Михаила Владимировича будет возможность в рабочем графике, он посетит город.
«Мы очень гостеприимный регион, поэтому мы его пригласили в гости. Насколько я помню, он у нас ни разу не был в качестве председателя правительства», — рассказал журналистам Виталий Хоценко.
Напомним, что Хоценко и Мишустин встречались на выставке форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке. Там временный руководитель Омской области обсудил с премьер министром готовые проекты, а также планы по благоустройству региона.
Также на брифинге врио губернатора рассказал о дальнейшей судьбе Кадетского корпуса и том, как прижилась новая транспортная реформа.