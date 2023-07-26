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«Мы очень гостеприимный регион». Хоценко пригласил в Омск премьер-министра РФ

26 июля 2023, 12:15
Фото: Город55

В Омске ждут в гости премьер-министра России Михаила Мишустина

На брифинге врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал, что хотел бы увидеть Мишустина в Омске.

Хоценко уверен, что, как только у Михаила Владимировича будет возможность в рабочем графике, он посетит город.

«Мы очень гостеприимный регион, поэтому мы его пригласили в гости. Насколько я помню, он у нас ни разу не был в качестве председателя правительства», — рассказал журналистам Виталий Хоценко.

Напомним, что Хоценко и Мишустин встречались на выставке форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке. Там временный руководитель Омской области обсудил с премьер министром готовые проекты, а также планы по благоустройству региона.

Также на брифинге врио губернатора рассказал о дальнейшей судьбе Кадетского корпуса и том, как прижилась новая транспортная реформа.

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#Омск#Виталий Хоценко#Премьер-министр#Губернатор#Омская область#Анастасия Баянова
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