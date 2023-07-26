Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
На брифинге с журналистами врио губернатора Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг старого здания Кадетского корпуса на улице Ленина. Напомним, недавно его согласились передать на баланс Омской области, ранее здание долгое время принадлежало Министерству обороны РФ, но было передано муниципалитету. Планы создания в Омске Казачьего корпуса обсуждаются с 2016 года, звучали они и на заседании Омского горсовета 19 июля.
Несмотря на решение передать здание в распоряжение области, пока четкого понимания о том, как поступят с историческим зданием, нет. Об этом сообщил Виталий Хоценко журналистам.
«Есть ряд идей, в том числе связанных с внебюджетным финансированием, но пока о них говорить рано. Если все получится, то у нас будет очень хороший и качественный объект, отремонтированный, как он был изначально, но нужно подождать. Как только будет решение, либо правительство, либо город об этом скажут», — сообщил врио губернатора.
Отметим, что на этой неделе появилась информация о возможном сносе некоторых зданий комплекса Кадетского корпуса на Ленина. Из государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения следует, что так могут поступить со зданиями, которые не носят статус памятников истории и культуры. Такой статус имеют лишь здание бывшего главного корпуса и лазарет.