Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска

На брифинге с журналистами врио губернатора Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг старого здания Кадетского корпуса на улице Ленина. Напомним, недавно его согласились передать на баланс Омской области, ранее здание долгое время принадлежало Министерству обороны РФ, но было передано муниципалитету. Планы создания в Омске Казачьего корпуса обсуждаются с 2016 года, звучали они и на заседании Омского горсовета 19 июля.