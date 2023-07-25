Итальянцы, американцы и китайцы: кого в Омской области живет больше

В Омской области проживает почти 3 тысячи азербайджанцев, 5 тысяч армян и по 2,5 тысячи белорусов и китайцев. 5 человек представились американцами, 8 — британцами, а 11 — итальянцами. Также числится по одному андийцу, афганцу, словаку и не только.