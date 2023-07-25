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Итальянцы, американцы и китайцы: кого в Омской области живет больше

25 июля 2023, 09:06
Фото: 1MI

В мэрии рассказали, каких народов на территории Омской обрасти больше всего

В Омской мэрии обновили данные о национальном составе региона.

Всероссийская перепись населения показала, что на территории Омской области проживают представители более 125 национальностей.

Данные, полученные после опроса жителей показали, что самая многочисленная группа — русские, они составляют большую часть национального состава населения — 1 488 842 человека. Далее — казахи, на территории Омской области проживает 69 407 представителей этого народа. На третьем месте — немцы, их насчитали 29 298 человек.

Интересно, что по данным переписи 2020 года, немцы занимали пятую строчку в этом списке, уступая татарам и украинцам. Теперь ситуация изменилась: татар на территории региона проживает 27 470 человек, а украинцев — 18 058.

В Омской области проживает почти 3 тысячи азербайджанцев, 5 тысяч армян и по 2,5 тысячи белорусов и китайцев. 5 человек представились американцами, 8 — британцами, а 11 — итальянцами. Также числится по одному андийцу, афганцу, словаку и не только.

Перепись населения в Омской области состоится с соблюдением санитарных мер
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#Анастасия Баянова#Омск#Население#Омская область
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