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Возможны помехи. Омичей предупредили об отключении телевещания

24 июля 2023, 07:55
Фото: 1MI
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В Омской области отключат телевидение из-за ремонтных работ

Часть работ могут перенести из-за неблагоприятной погоды.

В Омской области на текущей неделе пройдут профилактические работы, из-за которых будет прервано телевещание, сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.

Так, 25 июля помехи телерадиосигнала возможны в Таре с 08:00 до 17:00. В среду, 26 июля, с 11:00 до 17:00 вещания не будет в селе Уленкуль Большереченского района, а 27 июля с 10:00 до 16:00 в Большеречье. В пятницу, 28 июля, помехи в эфире возможны с 09:00 до 15:00 в селе Ингалы Большереченского района.

Часть работ могут перенести или отменить из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили на сайте цифрового эфирного телевидения.

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#Евгений Игишев#Телевидение#Телевизор#Цифровое телевидение#Профилактика#Профилактические работы#Общество#Омск#Омская область
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