Возможны помехи. Омичей предупредили об отключении телевещания

Так, 25 июля помехи телерадиосигнала возможны в Таре с 08:00 до 17:00. В среду, 26 июля, с 11:00 до 17:00 вещания не будет в селе Уленкуль Большереченского района, а 27 июля с 10:00 до 16:00 в Большеречье. В пятницу, 28 июля, помехи в эфире возможны с 09:00 до 15:00 в селе Ингалы Большереченского района.