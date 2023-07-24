Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на форуме во Владивостоке

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко возглавил региональную делегацию на форуме «Малые города: будущее большой страны» во Владивостоке. На конкурсе представят проекты благоустройства со всей страны.
«Мы подготовили два крупных проекта от Омской области. Рассчитываем на победу, чтобы привлечь средства на благоустройство общественных пространств в Калачинске и Тюкалинске. Кроме того, подготовил проект по восстановлению исторической части города Стаханова в Луганской Народной Республике, который мы курируем по поручению нашего Президента. Надеемся, что по нему тоже получим поддержку», — отметил Виталий Хоценко.
По проекту «Купеческая улица. Из прошлого в будущее» в Калачинске планируют создать пешеходную инфраструктуру, обустроить места досуга и отдыха, а фасадам исторических зданий вернуть первозданный вид. Идеей для визуальных образов послужат символы города: золотой кулик, герб и образ сливочного масла. На благоустройство планируют привлечь 122,8 млн рублей.
В Тюкалинке подготовили проект под названием «Зеленое сердце города: благоустройство центрального парка и улицы Чехова». По плану общественные пространства собираются разделить на три зоны, оборудовать спортивными и игровыми площадками для детей и молодежи. Планируется создать зону со сценой и арт-объектом с А. П. Чеховым. В одной из локаций появится крытый чайный домик. На реализацию первого этапа проекта планируется привлечь 110,5 млн рублей.
В случае победы в конкурсе, проекты получат федеральные гранты.
В 2023 году приступили к работе по проектам «Исторический парк „Сибирский посад“ в Называевске и „Бульвар „Озерки“: возвращение сердца города» в Исилькуле, которые победили в прошлогоднем конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.