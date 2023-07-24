Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на форуме во Владивостоке

В Тюкалинке подготовили проект под названием «Зеленое сердце города: благоустройство центрального парка и улицы Чехова». По плану общественные пространства собираются разделить на три зоны, оборудовать спортивными и игровыми площадками для детей и молодежи. Планируется создать зону со сценой и арт-объектом с А. П. Чеховым. В одной из локаций появится крытый чайный домик. На реализацию первого этапа проекта планируется привлечь 110,5 млн рублей.