В Омском районе состоялись скачки в рамках Большого Сибирского круга

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Скачки III этапа Большого Сибирского круга объединили спортсменов из Омской, Новосибирской, Курганской и Тюменской областей, Красноярского края, Хакасии и Казахстана. 21 июля зрелищные состязания проходили в пригороде: спортсмены выступали на ипподроме в деревне Луговой Новотроицкого сельского поселения, а 23 июля — на областном ипподроме в столице региона.
В Омском районе скачки подобного масштаба уже давно не проводились.
«Наш район впервые за долгие годы принимал такие престижные конноспортивные соревнования. Хочу сказать слова благодарности нашим заводчикам, таким как Татьяна Лаптева, благодаря которым у нас сегодня развивается конный спорт. Порадовало, что в числе участников было очень много совсем юных спортсменов, а это значит, что будущее у этого вида спорта самое хорошее», — отметил глава района Геннадий Долматов.
В рамках соревнований состоялось шесть заездов на дистанциях от 1200 до 2400 метров для лошадей верховых и полукровных верховых пород от двух лет и старше. Специальные призы разыгрывались главой района, Новотроицким поселением и региональным минсельхозом. Руководитель муниципалитета наградил призеров и победителей соревнований, вручив кубки, медали и грамоты.
Напомним, Большой Сибирский круг — самые престижные конноспортивные соревнования в России, которые проводятся в шесть этапов с июня по сентябрь. Четвертый этап пройдет в Новосибирске, пятый — в Барнауле, а заключительный в Белокурихе. В 2023 году Большой Сибирский круг проходит в 17 раз.