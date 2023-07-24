В Омском районе состоялись скачки в рамках Большого Сибирского круга

Напомним, Большой Сибирский круг — самые престижные конноспортивные соревнования в России, которые проводятся в шесть этапов с июня по сентябрь. Четвертый этап пройдет в Новосибирске, пятый — в Барнауле, а заключительный в Белокурихе. В 2023 году Большой Сибирский круг проходит в 17 раз.