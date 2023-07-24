Омское Заксобрание расширило полномочия вице-губернаторов в кадровых вопросах

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Законодательное собрание Омской области приняло поправки к Кодексу о государственных должностях Омской области и гражданской службе. Одна из этих поправок уточняет порядок назначения первых заместителей и просто заместителей министров регионального правительства.
Согласно одобренному депутатами законопроекту, и назначение, и увольнение производится губернатором по представлению соответствующего министра после согласования с первым вице-губернатором или просто вице-губернатором.
— Если соответствующий министр не назначен на должность, — говорится в документе, — первый заместитель министра, заместитель министра назначаются на должность и смещаются с должности Губернатором по представлению первого заместителя Председателя Правительства, заместителя председателя правительства в соответствии с распределением обязанностей.
Напомним: на данный момент в Омской области целых 10 вице-губернаторов (8 простых и 2 первых) при 17 министерствах. 4 вице-губернатора одновременно являются министрами. Город55 уже писал о перераспределении обязанностей разных «вице», которое произошло в апреле: сфера полномочий одного перзама, Валерия Бойко, сузилась, его коллега Дмитрий Ушаков стал более самостоятельным, Алексей Ромахин потеснил Олега Зарембу.