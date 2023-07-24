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Омское Заксобрание расширило полномочия вице-губернаторов в кадровых вопросах

24 июля 2023, 11:44
Фото: Город55
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Теперь с этими чиновниками будут согласовывать назначения заместителей министров.

Законодательное собрание Омской области приняло поправки к Кодексу о государственных должностях Омской области и гражданской службе. Одна из этих поправок уточняет порядок назначения первых заместителей и просто заместителей министров регионального правительства.

Согласно одобренному депутатами законопроекту, и назначение, и увольнение производится губернатором по представлению соответствующего министра после согласования с первым вице-губернатором или просто вице-губернатором.

— Если соответствующий министр не назначен на должность, — говорится в документе, — первый заместитель министра, заместитель министра назначаются на должность и смещаются с должности Губернатором по представлению первого заместителя Председателя Правительства, заместителя председателя правительства в соответствии с распределением обязанностей.

Напомним: на данный момент в Омской области целых 10 вице-губернаторов (8 простых и 2 первых) при 17 министерствах. 4 вице-губернатора одновременно являются министрами. Город55 уже писал о перераспределении обязанностей разных «вице», которое произошло в апреле: сфера полномочий одного перзама, Валерия Бойко, сузилась, его коллега Дмитрий Ушаков стал более самостоятельным, Алексей Ромахин потеснил Олега Зарембу.

Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями
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#Николай Эйхвальд#Законодательное Собрание Омской области#Областное правительство#Политика#Новости
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