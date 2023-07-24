Омское Заксобрание расширило полномочия вице-губернаторов в кадровых вопросах

Напомним: на данный момент в Омской области целых 10 вице-губернаторов (8 простых и 2 первых) при 17 министерствах. 4 вице-губернатора одновременно являются министрами. Город55 уже писал о перераспределении обязанностей разных «вице», которое произошло в апреле: сфера полномочий одного перзама, Валерия Бойко, сузилась, его коллега Дмитрий Ушаков стал более самостоятельным, Алексей Ромахин потеснил Олега Зарембу.