Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал указ, который вносит заметные изменения в структуру полномочий регионального правительства. Особенно интересен третий пункт документа, меняющий распределение обязанностей между отдельными министрами и заместителями губернатора.
Сфера ответственности одного из первых заместителей, Валерия Бойко, сузилась: теперь он не координирует деятельность тех ведомств, за которые отвечает второй перзам, Дмитрий Ушаков. Это министерства экономики, имущественных отношений, экологии, цифрового развития и промышленности, а также РЭК и Главное управление контрактной системы.
Для Ушакова изменилось и еще кое-что: теперь он будет исполнять обязанности губернатора только в том случае, если этого не могут по различным причинам ни Хоценко, ни Валерий Бойко.
Расширились полномочия заместителя губернатора Алексея Ромахина. Теперь он координирует работу министерства региональной безопасности и Главного государственно-правового управления, взаимодействует с силовиками. Кроме того, именно Ромахин курирует вопросы мобилизационной подготовки органов власти, взаимодействия с «органами военного управления», «вопросы по отбору и направлению граждан на военную службу по контракту», то есть весь круг тем, связанных со специальной военной операцией.
Прежде этой тематикой занимался Олег Заремба, заместитель губернатора и министр региональной политики. Видимо, теперь чиновник будет куда реже ездить в командировку в Стаханов. Ему предстоит сосредоточиться на координации работы Минкульта и министерства по делам молодежи. Прежде эти два ведомства контролировал другой зам, по совместительству министр образования, но Ивану Кротту остается курировать работу нескольких комиссий по делам студентов, взаимодействовать с советом ректоров и т. п.
Еще один замгубернатора (пока не назначенный) будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти, за внешнеэкономические связи и привлечение в регион инвестиций.
Как уже писал Город55, в связи с появлением нового врио губернатора возможны кадровые изменения в правительстве. Речь может идти как о простой замене одних чиновников на других, так и об общей реструктуризации. Пока мы видим частичное перераспределение полномочий без заметного обновления списка министров и заместителей губернатора.