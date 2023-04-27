Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями

Прежде этой тематикой занимался Олег Заремба, заместитель губернатора и министр региональной политики. Видимо, теперь чиновник будет куда реже ездить в командировку в Стаханов. Ему предстоит сосредоточиться на координации работы Минкульта и министерства по делам молодежи. Прежде эти два ведомства контролировал другой зам, по совместительству министр образования, но Ивану Кротту остается курировать работу нескольких комиссий по делам студентов, взаимодействовать с советом ректоров и т. п.