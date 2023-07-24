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Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей

24 июля 2023, 06:48
Фото: 1MI
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Дело рассматривают в Арбитражном суде Москвы.

ООО «Мост» омского предпринимателя Олега Шишова подало иск к акционерному обществу «Кронштадт». Заявление приняли в Арбитражном суде Москвы 19 июля. Сумма иска составляет 716 466 167 рублей. Олег Шишов не стал раскрывать детали судебного спора, сославшись на запутанные детали дела.

«Я не хотел бы трогать эту тему потому, что там есть детали, которые я не все знаю. Поэтому комментировать мне было бы неприятно. Есть нюансы, они запутанные. Юристы пошли по этому пути», — сообщил предприниматель Городу55.

АО «Кронштадт» занимается проектированием и производством беспилотных авиационных комплексов, систем навигации и наземного управления. Компания ранее принадлежала АФК «Система», но затем была продана. ООО «Мост» по прежнему принадлежит акционерной финансовой корпорации.

Заседание по делу пройдет 7 сентября в Арбитражном суде Москвы.

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#Евгений Игишев#Олег Шишов#Мост#Иск#Арбитражный суд#Суд#Общество#Омск#Омская область
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