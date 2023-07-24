Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей

АО «Кронштадт» занимается проектированием и производством беспилотных авиационных комплексов, систем навигации и наземного управления. Компания ранее принадлежала АФК «Система», но затем была продана. ООО «Мост» по прежнему принадлежит акционерной финансовой корпорации.