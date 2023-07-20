Президент Путин поставил на заседании Хоценко в пример как хорошего управленца

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Вчера, 19 июля, состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». На нем президент Владимир Путин сделал заявление, касающееся временно исполняющего губернатора Омской области Виталия Хоценко.
«Хотел бы вот что сказать — пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал глава государства.
Президент вспомнил о Хоценко, когда говорил о необходимости помогать в профессиональном продвижении управленцам, которые добились какого-либо успеха, работая в масштабах страны.
Временный руководитель Омской области в свою очередь рассказал о том, как участвовал в конкурсы «Лидеры России» и идее организовать кадровый конкурс в регионе. Хоценко отметил, что хочет видеть в области активных и сильных профессионалов своего дела.