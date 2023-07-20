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Президент Путин поставил на заседании Хоценко в пример как хорошего управленца

20 июля 2023, 02:42
Фото: Город55
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Врио губернатора поделился тем, как участвовал в масштабном конкурсе.

Вчера, 19 июля, состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». На нем президент Владимир Путин сделал заявление, касающееся временно исполняющего губернатора Омской области Виталия Хоценко.

«Хотел бы вот что сказать — пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал глава государства.

Президент вспомнил о Хоценко, когда говорил о необходимости помогать в профессиональном продвижении управленцам, которые добились какого-либо успеха, работая в масштабах страны.

Временный руководитель Омской области в свою очередь рассказал о том, как участвовал в конкурсы «Лидеры России» и идее организовать кадровый конкурс в регионе. Хоценко отметил, что хочет видеть в области активных и сильных профессионалов своего дела.

Хоценко отметил лучших участников конкурса «Лучшие практики наставничества» в Омске
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Владимир Путин#Политика#Заседание#Управленцы#Россия - страна возможностей#Кадры
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