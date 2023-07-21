В Омске выберут финалистов премии «Народный герой — 2023»

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Published Сегодня, 05:34
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В Омске сегодня, 21 июля, началось голосование за финалистов премии «Народный герой — 2023». Стали известны имена лауреатов заключительного пятого полуфинала. Голосование продлится до 20 августа.
Накануне определились еще 11 финалистов в территориальной зоне Центр из Омска. Ранее победителей выбрали в зонах Север, Юг, Запад и Восток. Торжественная церемония награждения прошла в Региональном центре по связям с общественностью. Участников проекта поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко, он возглавляет экспертный совет премии.
В центральной зоне победителями стали:
• в номинации «Благотворительность» — волонтер Галина Кузьминых;
• в номинации «Инициатива» — автор и организатор ежегодного мероприятия «Фестиваль „Безопасный город — безопасные дороги“ Александр Мельников;
• в номинации „Инновация“ — активист молодежного общественного совета Анастасия Кот;
• в номинации „Интеллект“ — врач акушер-гинеколог Ирина Ильиных;
• в номинации „Патриотизм“ — руководитель омского волонтёрского отряда „Тыл=Фронт“ Елена Поморова;
• в номинации „Продвижение“ — заведующая отделением лучевой диагностики Клинического онкологического диспансера Ирина Комогорцева;
• в номинации „Профессионализм“ — автор программы „Местные жители“ Оксана Савочкина;
• в номинации „Самоотверженность“ — заведующий отделением гнойной остеологии КМХЦ Сергей Лысенко;
• в номинации „Спорт“ — детский тренер по кикбоксингу Степан Юзденский;
• в номинации „Талант“ — режиссер-постановщик эстрадно-цирковых шоу и представлений Ксения Акентьева;
• в номинации „Юность“ — 10-летняя школьница, которая пишет песни, стихи и сказки Лада Ермолаева.
«Дорогие лауреаты и номинанты, большое вам спасибо за активное участие в жизни города и самоотверженный труд! То, что вы делаете, должно быть примером для всех нас. Благодаря вам мы на практике сегодня видим что такое помощь, отзывчивость и неравнодушие! Особая благодарность руководителю Омской области Виталию Павловичу Хоценко за личное участие и поддержку проекта», — обратился к участникам руководитель оргкомитета премии Максим Концедалов.
В 2023 году премия «Народный герой» собрала рекордное число заявок — 420. В районных этапах голосования приняли участие 69 800 человек.
Отдать свой голос за участника проекта можно на сайте премии, либо отправить сообщение с номером номинанта на WhatsApp по телефону 8–929–361–51–23.