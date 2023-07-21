В Омске выберут финалистов премии «Народный герой — 2023»

В центральной зоне победителями стали:

• в номинации «Благотворительность» — волонтер Галина Кузьминых;

• в номинации «Инициатива» — автор и организатор ежегодного мероприятия «Фестиваль „Безопасный город — безопасные дороги“ Александр Мельников;

• в номинации „Инновация“ — активист молодежного общественного совета Анастасия Кот;

• в номинации „Интеллект“ — врач акушер-гинеколог Ирина Ильиных;

• в номинации „Патриотизм“ — руководитель омского волонтёрского отряда „Тыл=Фронт“ Елена Поморова;

• в номинации „Продвижение“ — заведующая отделением лучевой диагностики Клинического онкологического диспансера Ирина Комогорцева;

• в номинации „Профессионализм“ — автор программы „Местные жители“ Оксана Савочкина;

• в номинации „Самоотверженность“ — заведующий отделением гнойной остеологии КМХЦ Сергей Лысенко;

• в номинации „Спорт“ — детский тренер по кикбоксингу Степан Юзденский;

• в номинации „Талант“ — режиссер-постановщик эстрадно-цирковых шоу и представлений Ксения Акентьева;

• в номинации „Юность“ — 10-летняя школьница, которая пишет песни, стихи и сказки Лада Ермолаева.