Захотел сладкого. На севере Омской области медведя заметили за интересным занятием

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Такая информация поступила в минприроды Омской области от местных жителей. По их словам, медведь оказался на территории пасеки и сломал несколько ульев.
Однако побывавший на месте сотрудник БУ «Управление охраны животного мира» подтвердил лишь то, что пчелиные дома действительно кто-то разворошил, но был ли это медведь — неизвестно.
В сети также стала распространяться информация о том, что медведь не остановился на пасеке и направился в детский палаточный лагерь, расположенный в нескольких километрах, но эта история не нашла подтверждения. Во время встречи с директором лагеря выяснилось, что следов животного на территории не обнаружено, а все пищевые отходы, которые могли бы его привлечь, выбрасываются ежедневно.
С целью устранения угрозы жизни и здоровью граждан, Министерством оперативно принято решение об отстреле медведя в окрестностях села Петрово Тарского района с 22 по 24 июля 2023 года.
Министерство напоминает, что для исключения случаев нападения медведей недопустимо выбрасывать мусор в лесной зоне.