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Захотел сладкого. На севере Омской области медведя заметили за интересным занятием

20 июля 2023, 13:10
Фото: 1MI

Медведя заметили на пасеке на севере Омской области

В окрестностях села Петрово медведь вышел на одну из пасек и разорил несколько пчелиных ульев.

Такая информация поступила в минприроды Омской области от местных жителей. По их словам, медведь оказался на территории пасеки и сломал несколько ульев.

Однако побывавший на месте сотрудник БУ «Управление охраны животного мира» подтвердил лишь то, что пчелиные дома действительно кто-то разворошил, но был ли это медведь — неизвестно.

Фото: Охотнадзор Омской области

В сети также стала распространяться информация о том, что медведь не остановился на пасеке и направился в детский палаточный лагерь, расположенный в нескольких километрах, но эта история не нашла подтверждения. Во время встречи с директором лагеря выяснилось, что следов животного на территории не обнаружено, а все пищевые отходы, которые могли бы его привлечь, выбрасываются ежедневно.

С целью устранения угрозы жизни и здоровью граждан, Министерством оперативно принято решение об отстреле медведя в окрестностях села Петрово Тарского района с 22 по 24 июля 2023 года.

Министерство напоминает, что для исключения случаев нападения медведей недопустимо выбрасывать мусор в лесной зоне.

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#Анастасия Баянова#Омск#Медведи#Мед#Омская область
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