Захотел сладкого. На севере Омской области медведя заметили за интересным занятием

В сети также стала распространяться информация о том, что медведь не остановился на пасеке и направился в детский палаточный лагерь, расположенный в нескольких километрах, но эта история не нашла подтверждения. Во время встречи с директором лагеря выяснилось, что следов животного на территории не обнаружено, а все пищевые отходы, которые могли бы его привлечь, выбрасываются ежедневно.