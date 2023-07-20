В Штабе общественной поддержки откроется «Фабрика проектов» для инициативных омичей

Омичи прошли интенсивный курс по созданию собственных проектов. В программу форума входили лекции, мастер-классы, тренинги по работе в команде, мастерская по оформлению документов. По итогам были определены 7 финалистов, в числе которых впервые оказались три городских проекта: спортивный корт на территории СОШ № 107, благоустройство стадиона в районе ул. 3-я Кордная и сквера в Лукьяновке. Это стало возможным благодаря решению Виталия Павловича Хоценко.