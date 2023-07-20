В Штабе общественной поддержки откроется «Фабрика проектов» для инициативных омичей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
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Updated Сегодня, 12:06
12 июля 2023 года в областном Конгресс-холле состоялся первый региональный форум гражданских активистов «Решают люди». Он собрал около 400 участников.
Омичи прошли интенсивный курс по созданию собственных проектов. В программу форума входили лекции, мастер-классы, тренинги по работе в команде, мастерская по оформлению документов. По итогам были определены 7 финалистов, в числе которых впервые оказались три городских проекта: спортивный корт на территории СОШ № 107, благоустройство стадиона в районе ул. 3-я Кордная и сквера в Лукьяновке. Это стало возможным благодаря решению Виталия Павловича Хоценко.
— Это абсолютно новая площадка. Она объединяет людей, которые действительно хотят, чтобы наши город и область стали краше, — отметил Александр Артемов, руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области.
На базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» откроют консультационный центр. Он будет называться «Фабрика проектов» и начнет работу с 24 июля. В одном месте активные граждане смогут получить всю необходимую информацию о том, как реализовать собственную инициативу. Мини-форумы проведут в городских округах.
График работы «Фабрики проектов» можно будет посмотреть на сайте Штаба общественной поддержки.
В 2024-м году из областного бюджета на реализацию гражданских инициатив выделят 1 миллиард рублей, и эти средства направят на поддержку проектов жителей сельских поселений и областного центра.