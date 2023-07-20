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Ремонт затянулся. Омская МПТК получила представление из-за срыва включения воды

20 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI
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Омская «Тепловая компания» получила представление за затянувшийся ремонт на сетях

Жителям дома в Ленинском округе больше двух недель не включали воду после планового отключения.

Прокуратура Ленинского округа Омска внесла представление руководителю «Тепловой компании». Поводом для предупреждения стало отсутствие горячей воды в жилом доме по адресу улица Чайковского, 6. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры сегодня, 20 июля.

Воду в пятиэтажке отключали по графику с 14 по 27 июня, но появилась она только к 12 июля. Выяснилось, что на участке прорвало водопровод, а ремонтные работы затянулись.

Вопрос в настоящее время находится на контроле прокуратуры.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Горячая вода#Отключение#Отключение воды#Представление#Общество#Тепловая компания#Омск#Омская область
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