Ремонт затянулся. Омская МПТК получила представление из-за срыва включения воды

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Published Сегодня, 05:47
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Прокуратура Ленинского округа Омска внесла представление руководителю «Тепловой компании». Поводом для предупреждения стало отсутствие горячей воды в жилом доме по адресу улица Чайковского, 6. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры сегодня, 20 июля.
Воду в пятиэтажке отключали по графику с 14 по 27 июня, но появилась она только к 12 июля. Выяснилось, что на участке прорвало водопровод, а ремонтные работы затянулись.
Вопрос в настоящее время находится на контроле прокуратуры.