Хоценко: создание технопарка на «Омсктрансмаше» привлечет федеральные средства

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 20 июля, встретился с руководством «Уралвагонзавода» и Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. На совещании обсуждались вопросы развития ОПК в регионе.
«В рамках поручений вице-премьера Правительства РФ-Министра промышленности и торговли России Дениса Валентиновича Мантурова обсудили с генеральным директором „Уралвагонзавода“ Александром Валерьевичем Потаповым, представителями Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а также „Омсктрансмаша“ возможность создания индустриального парка. Индустриальный парк планируем создать на территории „Омсктрансмаша“. Это позволит привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов» — заявил Виталий Хоценко.
Как рассказал гендиректор «Омсктрансмаша» Василий Ковалев, создание индустриального парка на базе завода позволит обеспечит промышленную привлекательность Омской области, повысит доходную часть предприятия. По проекту планируется реконструировать цеха, закупить новое оборудование. Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России разработала дорожную карту проекта индустриального парка.
Виталий Хоценко отметил, что власти региона окажут необходимое содействие в создании индустриального парка. Концепция проекта будет представлена в Министерство промышленности и торговли РФ до конца нынешнего года.