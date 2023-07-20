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Хоценко: создание технопарка на «Омсктрансмаше» привлечет федеральные средства

20 июля 2023, 12:06
Фото: Правительство Омской области
Концепция проекта будет представлена в Министерство промышленности и торговли РФ до конца нынешнего года.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 20 июля, встретился с руководством «Уралвагонзавода» и Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. На совещании обсуждались вопросы развития ОПК в регионе.

«В рамках поручений вице-премьера Правительства РФ-Министра промышленности и торговли России Дениса Валентиновича Мантурова обсудили с генеральным директором „Уралвагонзавода“ Александром Валерьевичем Потаповым, представителями Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а также „Омсктрансмаша“ возможность создания индустриального парка. Индустриальный парк планируем создать на территории „Омсктрансмаша“. Это позволит привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов» — заявил Виталий Хоценко.

Как рассказал гендиректор «Омсктрансмаша» Василий Ковалев, создание индустриального парка на базе завода позволит обеспечит промышленную привлекательность Омской области, повысит доходную часть предприятия. По проекту планируется реконструировать цеха, закупить новое оборудование. Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России разработала дорожную карту проекта индустриального парка.

Виталий Хоценко отметил, что власти региона окажут необходимое содействие в создании индустриального парка. Концепция проекта будет представлена в Министерство промышленности и торговли РФ до конца нынешнего года.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Строительство#Виталий Хоценко#Врио губернатора#Врио губернатора Омской области#Омсктрансмаш#Завод#Промышленность
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