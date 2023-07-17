Хоценко дал поручение подготовить Омскую область к Чемпионату РФ по фигурному катанию

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
На прошлой неделе Омскую область посещала делегация федерации фигурного катания на коньках России. Гости прибыли в регион, чтобы решить, организовывать ли здесь Чемпионат страны по фигурному катанию. Соревнования запланированы на 2024 год.
На сегодняшнем аппаратном совещании врио губернатора Виталий Хоценко поручил подготовить регион к этому событию. Соответствующую задачу временный руководитель дал зампредседателя регионального правительства Олегу Зарембе и главе областного минспорта Дмитрию Крикорьянцу. Все оргвопросы должны быть решены до октября, чтобы Омская область стала площадкой для проведения Чемпионата.
«Мы должны сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание. И все предпосылки к этому имеются: инфраструктура позволяет, идет подготовка тренерского состава. Сейчас активно развиваем программу по строительству крытых катков», — отметил Виталий Хоценко.
Омская область подготовит также заявку, чтобы претендовать на право стать в следующем году молодежной столицей России.