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Хоценко дал поручение подготовить Омскую область к Чемпионату РФ по фигурному катанию

17 июля 2023, 05:43
Фото: Город55
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Наш регион может претендовать на право проведения масштабных состязаний.

На прошлой неделе Омскую область посещала делегация федерации фигурного катания на коньках России. Гости прибыли в регион, чтобы решить, организовывать ли здесь Чемпионат страны по фигурному катанию. Соревнования запланированы на 2024 год.

На сегодняшнем аппаратном совещании врио губернатора Виталий Хоценко поручил подготовить регион к этому событию. Соответствующую задачу временный руководитель дал зампредседателя регионального правительства Олегу Зарембе и главе областного минспорта Дмитрию Крикорьянцу. Все оргвопросы должны быть решены до октября, чтобы Омская область стала площадкой для проведения Чемпионата.

«Мы должны сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание. И все предпосылки к этому имеются: инфраструктура позволяет, идет подготовка тренерского состава. Сейчас активно развиваем программу по строительству крытых катков», — отметил Виталий Хоценко.

Омская область подготовит также заявку, чтобы претендовать на право стать в следующем году молодежной столицей России.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко#Спорт#Политика#Фигурное катание#Чемпионат
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