Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Изображение материала

Виталий Хоценко оценил организацию отдыха в омском детском лагере «Солнечная поляна»

1 июля 2023, 13:07
Фото: правительство Омской области
Врио губернатора также рассказал о масштабном обновлении загородных лагерей.

Сегодня, 1 июля, врио губернатора Виталий Хоценко побывал в муниципальном лагере «Солнечная поляна» (Одесский район), где этим летом отдохнут 419 детей. Он пообщался с вожатыми и юными отдыхающими.

Виталий Хоценко спросил ребят, нравится ли им лагерь, а также поиграл с ними вместе в игру «Солнечный человечек». Некоторые из детей ездят сюда уже не первый год и мечтают побывать в «Солнечной поляне» снова. К слову, изюминкой этого лагеря является современный открытый бассейн для плавания.

За последние три года на капремонт зданий лагеря, обустройство территории и общую подготовку сюда было вложено больше 14 млн рублей из областного бюджета, а также больше 2 млн рублей из местного бюджета. Эти средства пошли на утепление столовой, замену ограждения, ремонт крыш всех зданий и обновление сети водоснабжения. Помимо этого в «Солнечной поляне» сформировали новые пешеходные дорожки, реконструировали техническое оборудование. Также для отдыхающих на выделенные средства приобрели спальный инвентарь.

Фото: правительство Омской области

Виталий Хоценко высоко оценил «Солнечную поляну» и рассказал, что в следующие пять лет правительство заложит средства на организацию загородного детского отдыха в других лагерях. Деньги пойдут на ремонт зданий и улучшение пространства.

«В Омской области для порядка 100 тысяч детей мы не только с помощью бюджетных средств, но и внебюджетных источников, обеспечим отдых и оздоровление в этом году», — отметил врио губернатора.

Известно, что в период пандемии власти региона составили план обновления детских лагерей вплоть до 2025 года. В рамках федеральной программы региональное правительство собирается увеличить чисто отдыхающих в загородных лагерях за счет быстровозводимых конструкций.

В Омской области начали работу более 500 лагерей для летнего отдыха детей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Общество#Политика#Дети#Детский лагерь
Подпишитесь
Задохнемся. Омичей предупредили об опасном воздухе
Сегодня, 05:17
В Омской области директор детского лагеря попался на незаконной сдаче металла
Сегодня, 03:56
На выходных омичей ждет мощное потепление
Сегодня, 04:13
Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары
30 июня 06:00
В омском минспорта прокомментировали инцидент с директором детского лагеря «Орленок»
Сегодня, 05:49
Где в Омске будут ловить маршрутки, которые не хотят ездить по новой схеме движения
Сегодня, 07:55