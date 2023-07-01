Виталий Хоценко оценил организацию отдыха в омском детском лагере «Солнечная поляна»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сегодня, 1 июля, врио губернатора Виталий Хоценко побывал в муниципальном лагере «Солнечная поляна» (Одесский район), где этим летом отдохнут 419 детей. Он пообщался с вожатыми и юными отдыхающими.
Виталий Хоценко спросил ребят, нравится ли им лагерь, а также поиграл с ними вместе в игру «Солнечный человечек». Некоторые из детей ездят сюда уже не первый год и мечтают побывать в «Солнечной поляне» снова. К слову, изюминкой этого лагеря является современный открытый бассейн для плавания.
За последние три года на капремонт зданий лагеря, обустройство территории и общую подготовку сюда было вложено больше 14 млн рублей из областного бюджета, а также больше 2 млн рублей из местного бюджета. Эти средства пошли на утепление столовой, замену ограждения, ремонт крыш всех зданий и обновление сети водоснабжения. Помимо этого в «Солнечной поляне» сформировали новые пешеходные дорожки, реконструировали техническое оборудование. Также для отдыхающих на выделенные средства приобрели спальный инвентарь.
Виталий Хоценко высоко оценил «Солнечную поляну» и рассказал, что в следующие пять лет правительство заложит средства на организацию загородного детского отдыха в других лагерях. Деньги пойдут на ремонт зданий и улучшение пространства.
«В Омской области для порядка 100 тысяч детей мы не только с помощью бюджетных средств, но и внебюджетных источников, обеспечим отдых и оздоровление в этом году», — отметил врио губернатора.
Известно, что в период пандемии власти региона составили план обновления детских лагерей вплоть до 2025 года. В рамках федеральной программы региональное правительство собирается увеличить чисто отдыхающих в загородных лагерях за счет быстровозводимых конструкций.