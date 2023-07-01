Виталий Хоценко оценил организацию отдыха в омском детском лагере «Солнечная поляна»

За последние три года на капремонт зданий лагеря, обустройство территории и общую подготовку сюда было вложено больше 14 млн рублей из областного бюджета, а также больше 2 млн рублей из местного бюджета. Эти средства пошли на утепление столовой, замену ограждения, ремонт крыш всех зданий и обновление сети водоснабжения. Помимо этого в «Солнечной поляне» сформировали новые пешеходные дорожки, реконструировали техническое оборудование. Также для отдыхающих на выделенные средства приобрели спальный инвентарь.