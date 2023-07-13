Под Омском планируют построить водопровод от Крутой Горки до Красноярки

В Омской области планируют построить дополнительный водопровод от Крутой Горки до Красноярки. Он позволит обеспечить водой 27 тысяч жителей. Об этом рассказал сегодня, 13 июля, врио губернатора Омской области. Виталий Хоценко выступил в Законодательном собрании с докладом об итогах работы за 2022 год.