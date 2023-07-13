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Под Омском планируют построить водопровод от Крутой Горки до Красноярки

13 июля 2023, 08:08
Фото: 1MI
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Это позволит обеспечить водой 27 тысяч жителей.

В Омской области планируют построить дополнительный водопровод от Крутой Горки до Красноярки. Он позволит обеспечить водой 27 тысяч жителей. Об этом рассказал сегодня, 13 июля, врио губернатора Омской области. Виталий Хоценко выступил в Законодательном собрании с докладом об итогах работы за 2022 год.

Новый водопровод запитает детские оздоровительные лагеря и санатории в Красноярско-Чернолученсокой зоне. Омская область согласовала на его строительство казначейский кредит в размере 849 млн рублей.

Также по региональному проекту «Чистая вода» собираются ввести в эксплуатацию 7 объектов для централизованного водоснабжения жителей Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Нововаршавского и Черлакского районов.

Вопрос водоснабжения актуален как в Омске, так в районах области. Так, на днях жители пожаловались, что остались без воды в аномальную жару. По словам омичей, проблема существует не первый год.

«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
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#Евгений Игишев#Водопровод#Врио губернатора#Виталий Хоценко#Строительство#Вода#Питьевая вода#Общество#Омск#Омская область
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