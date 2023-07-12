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«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару

12 июля 2023, 04:50
Фото: 1MI
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Жители Омской области пожаловались на отключение воды в аномальную жару

Аналогичная ситуация уже происходила месяц назад.

Жители Омской области сообщили об отключениях воды в аномально жаркую погоду. Причины разные. Так, например, в Исилькульском районе 11 июля произошла авария на водопроводе.

«В ЕДДС сказали, что прорывы на магистрали Пикетное — Москаленки. Омскоблводопровод на вопросы жителей, когда будет вода, не отвечает. Люди находятся в отчаянном положении, в жару и без воды. Весь район», — рассказали читатели Города55.

В поселке Дружино воду отключили сегодня, 12 июля, с 10 часов утра.

«У нас дети, не искупать, не приготовить покушать, о поливе огорода вообще молчу! Безобразие полнейшее. Водоканал отмалчивается. Их ответ — сильный водоразбор. Напрашивается вопрос, у кого водоразбор, если воды в поселке ни у кого нет», — сообщила омичка Александра Выговская.

Вчера воды на протяжении всего дня не было и в Черлаке. В поселке отключали свет, а вместе с ним и насосную станцию. О ремонтных работах предупреждали заранее, но жителям от этого не легче.

Аналогичная ситуация произошла в начале июня. В аномальную жару без воды остались 11 районов Омской области. Проблемами с водоснабжениями тогда заинтересовались в региональном следкоме.

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#Евгений Игишев#Аномальная жара#Жара#Отключение воды#Вода#Погода#Опасная погода#Омск#Омская область
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