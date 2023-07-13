24 выпускника ОмГТУ получат работу на Омском нефтеперерабатывающем заводе

Работу на Омском НПЗ получат 24 выпускника, которые прошли подготовку по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Молодые специалисты полностью готовы к работе на производстве благодаря программе обучения, которая учитывает потребности предприятия. На базовой кафедре «Газпром нефти» в ОмГТУ студенты получают не только актуальные теоретические знания, но и практический опыт.