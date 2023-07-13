24 выпускника ОмГТУ получат работу на Омском нефтеперерабатывающем заводе

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Работу на Омском НПЗ получат 24 выпускника, которые прошли подготовку по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Молодые специалисты полностью готовы к работе на производстве благодаря программе обучения, которая учитывает потребности предприятия. На базовой кафедре «Газпром нефти» в ОмГТУ студенты получают не только актуальные теоретические знания, но и практический опыт.
Начиная с третьего курса, они проходят оплачиваемую производственную практику на действующих объектах Омского НПЗ.
«Базовая кафедра „Газпром нефти“ работает как уникальная среда для получения профессиональных компетенций. Приходя на наше предприятие, молодые люди имеют необходимые качества для эффективной работы и реализации себя в профессии. Это уже шестой выпуск базовой кафедры. По опыту мы видим, что ее выпускники высоко ценят возможность проявить себя на современном высокотехнологичном предприятии и прикладывают максимум усилий для решения производственных задач», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Базовая кафедра «Газпром нефти» была создана в ОмГТУ в 2014 году и является частью программы подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». За прошедшее время кафедра выпустила 237 высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. Сейчас в ОмГТУ продолжается приемная кампания. Документы от желающих получить престижное образование в нефтеперерабатывающей сфере ждут до 21 июля.