Владельцы торгового центра «Омский» перераспределили свои доли

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В обществе с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие „Торговый центр Омский“» изменился список учредителей. 23% уставного капитала фирмы, принадлежавшие Ольге Мосуновой, перешли Станиславу Абрамову. Еще 20% по-прежнему принадлежат акционерному обществу «Центр», а оставшиеся 57% — Елене Абрамовой.
Стоит уточнить, что Станислав и Елена Абрамовы — это муж и жена. Елена Евгеньевна приходится дочерью Светлане Студеникиной и сестрой Валерию Студеникину, депутату Омского городского совета. Ее 57% УК «СП „ТЦ Омский“» находятся в доверительном управлении у супруга, который к тому же с октября прошлого года руководит фирмой как генеральный директор.
Интересы семей Студеникиных и Абрамовых давно связаны с торговым центром «Омский». При этом отдельные представители этого бизнес-клана регулярно судятся друг с другом, устраивая переделы собственности.