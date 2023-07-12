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Владельцы торгового центра «Омский» перераспределили свои доли

12 июля 2023, 10:08
Фото: Город55
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23% достались одному из членов бизнес-клана Студеникиных Станиславу Абрамову.

В обществе с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие „Торговый центр Омский“» изменился список учредителей. 23% уставного капитала фирмы, принадлежавшие Ольге Мосуновой, перешли Станиславу Абрамову. Еще 20% по-прежнему принадлежат акционерному обществу «Центр», а оставшиеся 57% — Елене Абрамовой.

Стоит уточнить, что Станислав и Елена Абрамовы — это муж и жена. Елена Евгеньевна приходится дочерью Светлане Студеникиной и сестрой Валерию Студеникину, депутату Омского городского совета. Ее 57% УК «СП „ТЦ Омский“» находятся в доверительном управлении у супруга, который к тому же с октября прошлого года руководит фирмой как генеральный директор.

Интересы семей Студеникиных и Абрамовых давно связаны с торговым центром «Омский». При этом отдельные представители этого бизнес-клана регулярно судятся друг с другом, устраивая переделы собственности.

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#Торговый центр Омский#Бизнес#Николай Эйхвальд
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