Владельцы торгового центра «Омский» перераспределили свои доли

Стоит уточнить, что Станислав и Елена Абрамовы — это муж и жена. Елена Евгеньевна приходится дочерью Светлане Студеникиной и сестрой Валерию Студеникину, депутату Омского городского совета. Ее 57% УК «СП „ТЦ Омский“» находятся в доверительном управлении у супруга, который к тому же с октября прошлого года руководит фирмой как генеральный директор.