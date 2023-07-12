Хоценко: на благоустройство территорий Омской области планируется выделить до 1 млрд

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Сегодня, 12 июля, в областном Конгресс-холле открылся первый региональный форум гражданских активистов «РЕШАЮТ ЛЮДИ». Цель мероприятия — разработка проектов, которые будут востребованы в обществе и реализованы с помощью инициативного бюджетирования и различных грантовых программ. Участников выбрали из числа активных жителей, которые ранее показали интерес к созданию и продвижению проектов, имеющих общественное значение. Открыл форум врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«Форум „Решают люди“ — абсолютно практическое мероприятие, на котором можно послушать методологию и получить ответы на те вопросы, которые имеются. Местные инициативы важны, а программа „Формирование комфортной городской среды“ работает для населенных пунктов численностью 1000 человек и выше. Программа „Местные инициативы“ — для всех населенных пунктов, хоть там 10 человек проживает. Расширены критерии и направления расходования средств, их можно реализовывать и на школьные, и на дворовые территории многоквартирных домов, спортивные площадки, детские сады и другие пространства. Увеличили верхний предел финансирования — до 3 млн рублей», — сказал Виталий Хоценко.
В 2024 году для благоустройства общественных пространств выделят 1 млрд рублей, добавил глава региона. Увеличат количество направлений расходования средств и сумму на один проект.
«Четвертое — мы даем возможность населенным пунктам численностью более 5 тысяч подавать два проекта на участие, а не один как было ранее. И конечно, здесь красной нитью проходят люди — как они хотят благоустроить, что они хотят благоустроить, какое пространство? Сегодня проходит важное мероприятие, оно посвящено тому, как правильно подавать заявки, на что можно подать», — уточнил Виталий Хоценко.
Всего в форуме участвует 400 активистов. Их распределили на 40 городских и 32 районные команды. Участники получат знания на лекциях и тренингах. Отбором проектов займутся федеральные и региональные эксперты. Лучшие идеи получат финансирование из бюджета Омской области.
Сумма финансирования растет из года в год. В 2022 году выделяли 20 млн рублей, в этом году 100 млн рублей, в следующем году — 1 млрд. Губернаторский миллиард позволит благоустроить в 5 раз больше общественных пространств во всех муниципалитетах области.