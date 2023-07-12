Хоценко: на благоустройство территорий Омской области планируется выделить до 1 млрд

Сумма финансирования растет из года в год. В 2022 году выделяли 20 млн рублей, в этом году 100 млн рублей, в следующем году — 1 млрд. Губернаторский миллиард позволит благоустроить в 5 раз больше общественных пространств во всех муниципалитетах области.