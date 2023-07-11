Хоценко поздравил омичей с тем, что область вошла в топ лучших промышленных регионов

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Минпромторг России представил рейтинг эффективности регионов в сфере промышленности за 2022 года. Итоги объявили накануне, 10 июля, на международной выставке «ИННОПРОМ-2023».
«Лучшие кейсы, выявленные в процессе оценки, мы транслируем через федеральные практики другим регионам. Тем самым совершенствуем качество госуправления в промышленной сфере в целом по стране», — выступил перед присутствующими глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По итогам работы в прошлом году Омская область заняла 19 место в этом рейтинге. При составлении списка эксперты оценивали экономическое развитие области, региональные меры поддержки, деловую активность области, то, как местные власти взаимодействуют с профильным ведомством и другие показатели.
Омская область по итогу уже третий год подряд попадает в топ-20 регионов с эффективной промышленной политикой. При этом она в этом рейтинге является единственной из СФО.
«Этого результата нам удалось добиться благодаря нашим промышленникам и их желанию идти вперед. Сегодня одна из главных задач — укрепить наш промышленный потенциал и усилить темп работы. Уверен, у нас это получится. Будем развиваться и строить новые производства. Так держать», — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.