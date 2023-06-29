Хоценко и Мантуров договорились о создании нового индустриального парка в Омске

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Сегодня, 29 июня, глава Минпромторга России Денис Мантуров и руководитель Омской области Виталий Хоценко посетили «Омсктрансмаш».
На предприятии занимаются разработкой и производством новых образцов военной и гражданской продукции, ремонтом и модернизацией бронетехники. В настоящий момент российская армия использует 30 образцов техники производства «Омсктрансмаш».
Денис Мантуров отметил, что за последний год объем производимой продукции по гособоронзаказу увеличился в 4 раза. На заводе работает уникальная автоматическая линия по сборке гусениц, которая позволяет производить конструкции не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники.
«С учетом индустриального развития регион в последние годы стал лидером в Сибирском федеральном округе по темпам развития промышленности. Сегодня регион располагает высокоразвитым нефтеперерабатывающим комплексом, рядом химических предприятий, машиностроительными и радиоэлектронными производствами. В области расположены крупные предприятия военно-промышленного комплекса России, в частности, по выпуску бронетехники», — отметил министр.
На двусторонней встрече Денис Мантуров и Виталий Хоценко обсудили вопросы докапитализации регионального фонда развития промышленности и участие Омской области в конкурсном отборе на получение единой региональной субсидии. В частности, речь идет о льготах для системообразующих предприятий, поддержке импортозамещения. В регионе создан Фонд развития промышленности Омской области. Общая капитализация фонда составляет 140 млн рублей. Эти средства можно направить на поддержку предприятий сельхозмашиностроения, легкой, лесной промышленности.
«Омская область промышленный край. Благодаря поддержке Минпромторга России сегодня запустили строительство нового производства. Также совместно с Уралвагонзаводом будем работать над созданием индустриального парка на базе „Омсктрансмаша“. До конца года разработаем концепцию и будем претендовать на федеральную поддержку», — рассказал Виталий Хоценко.