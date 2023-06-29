Хоценко и Мантуров договорились о создании нового индустриального парка в Омске

Денис Мантуров отметил, что за последний год объем производимой продукции по гособоронзаказу увеличился в 4 раза. На заводе работает уникальная автоматическая линия по сборке гусениц, которая позволяет производить конструкции не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники.