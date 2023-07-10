От идеи до проекта: инициативных омичей научат технологиям командной работы

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
В ближайшую среду, 12 июля, в Омске пройдет форум гражданских инициатив «РЕШАЮТ ЛЮДИ». Его основная цель: научить жителей Омской области качественно делать проекты, которые в дальнейшем превратятся в реальные новые объекты: детские площадки, парки и скверы.
Мероприятие состоится на территории областного Конгресс-холла. Более 300 активистов, общественников, представителей местных администраций соберутся в одном месте, чтобы пройти курс обучения и попробовать себя в командной работе на примере реальных проектов. С участниками будут работать федеральные специалисты, в том числе Мария Галицкая — ведущий эксперт социальных проектов.
На форуме от команд участников представят проектные идеи. Их доработают под руководством тренеров. Готовые проекты будет оценивать экспертное жюри. Лучшие работы будут претендовать на финансирование из областных средств в рамках инициативного бюджетирования.
По решению главы Омской области Виталия Хоценко, в следующем году практику выделения средств из бюджета на гражданские инициативы планируют расширить. В нее войдут проекты в сфере дорожной деятельности, организации уличного освещения и благоустройства территорий школ и детских садов. Форум станет полезным инструментом для омичей, которым небезразлична судьба региона.
Участники форума освоят технологии, которые также можно будет применять в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», на гранты различных государственных и корпоративных фондов и инвестиции в рамках социального предпринимательства.