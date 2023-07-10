От идеи до проекта: инициативных омичей научат технологиям командной работы

Мероприятие состоится на территории областного Конгресс-холла. Более 300 активистов, общественников, представителей местных администраций соберутся в одном месте, чтобы пройти курс обучения и попробовать себя в командной работе на примере реальных проектов. С участниками будут работать федеральные специалисты, в том числе Мария Галицкая — ведущий эксперт социальных проектов.