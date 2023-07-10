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Из Омска планируют запустить авиарейсы в Ноябрьск и Надым. В региональном министерстве транспорта должны проанализировать пассажиропоток с этими городами. Подробности сегодня, 10 июля, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Договорились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Андреевичем Артюховым об увеличении авиарейсов между нашими регионами. На сегодняшний день рейсов в Салехард и Новый Уренгой явно недостаточно», — сообщил глава региона.
Ранее Город55 рассказывал, что из Омска в Киргизию возобновили автобусный рейс. Уехать в Бишкек можно за 6 тысяч рублей.