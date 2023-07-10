Из Омска планируют запустить авиарейсы в Ноябрьск и Надым. В региональном министерстве транспорта должны проанализировать пассажиропоток с этими городами. Подробности сегодня, 10 июля, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.