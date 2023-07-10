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Из Омска планируют запустить авиарейсы в Ноябрьск и Надым

10 июля 2023, 05:51
Фото: 1MI
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В настоящее время в Ямало-Ненецкий автономный округ самолеты летают в Салехард и Новый Уренгой.

Из Омска планируют запустить авиарейсы в Ноябрьск и Надым. В региональном министерстве транспорта должны проанализировать пассажиропоток с этими городами. Подробности сегодня, 10 июля, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Договорились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Андреевичем Артюховым об увеличении авиарейсов между нашими регионами. На сегодняшний день рейсов в Салехард и Новый Уренгой явно недостаточно», — сообщил глава региона.

Ранее Город55 рассказывал, что из Омска в Киргизию возобновили автобусный рейс. Уехать в Бишкек можно за 6 тысяч рублей.

В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек
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#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Самолет#Рейс#Регулярные рейсы#Общество#Транспорт#Омск#Омская область
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