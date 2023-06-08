В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек

Ранее Город55 рассказывал, что компания «Аэрофлот» с 1 июня отменила ежедневный вечерний рейс в аэропорт Москвы Шереметьево. Он выполнялся в 17:15. У перевозчика осталось только два утренних вылета из Омска — в 5:50 и 8:05. Также в расписании омского аэропорта есть 5 ежедневных вылетов в столицу от других авиакомпаний.