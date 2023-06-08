Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек

8 июня 2023, 07:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из Омска возобновят международный автобусный рейс в Бишкек

Автобусы будут отправляться от омского автовокзала каждую пятницу в 20:00.

С 7 июля из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек. Как сообщили на сайте Омскоблавтотранса, автобус в столицу Киргизии будет отправляться каждую пятницу в 20:00.

Стоимость билета в одну сторону составит 6 тысяч рублей. Они появятся в продаже с 17 июня. Стоимость провоза багажа — 600 рублей.

«Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами большого класса марки „Setra“. Перевозчики: ИП „Титов А.А.“ (Российская Федерация); ОАО „Транс-Союз-Азия“ (Киргизская Республика)», — говорится на сайте Омскоблавтотранса.

Ранее Город55 рассказывал, что компания «Аэрофлот» с 1 июня отменила ежедневный вечерний рейс в аэропорт Москвы Шереметьево. Он выполнялся в 17:15. У перевозчика осталось только два утренних вылета из Омска — в 5:50 и 8:05. Также в расписании омского аэропорта есть 5 ежедневных вылетов в столицу от других авиакомпаний.

Из расписания омского аэропорта убрали вечерний ежедневный рейс в Шереметьево
Узнать подробнее
Росавиация одобрила запуск рейса Омск-Занзибар
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бишкек#Киргизия#Транспорт#Путешествие#Омскоблавтотранс
Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
В Омской области уровень дефицита кадров достиг максимума с начала 2023 года
Сегодня, 05:14
В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
«Надо увеличивать доходы». У депутатов возникли вопросы к развитию туризма в Омске
Сегодня, 05:47