В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
С 7 июля из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек. Как сообщили на сайте Омскоблавтотранса, автобус в столицу Киргизии будет отправляться каждую пятницу в 20:00.
Стоимость билета в одну сторону составит 6 тысяч рублей. Они появятся в продаже с 17 июня. Стоимость провоза багажа — 600 рублей.
«Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами большого класса марки „Setra“. Перевозчики: ИП „Титов А.А.“ (Российская Федерация); ОАО „Транс-Союз-Азия“ (Киргизская Республика)», — говорится на сайте Омскоблавтотранса.
Ранее Город55 рассказывал, что компания «Аэрофлот» с 1 июня отменила ежедневный вечерний рейс в аэропорт Москвы Шереметьево. Он выполнялся в 17:15. У перевозчика осталось только два утренних вылета из Омска — в 5:50 и 8:05. Также в расписании омского аэропорта есть 5 ежедневных вылетов в столицу от других авиакомпаний.