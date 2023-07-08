Зарплата от 39 до 42 тысяч. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам

От кандидатов требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Специалистам предстоит заниматься организацией закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Заявку на соискание должности можно подать до 26 июля.