Зарплата от 39 до 42 тысяч. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Главное управление контрактной системы Омской области 6 июля разместило вакансии старшей группы должностей для формирования кадрового резерва. Соискателям готовы предложить зарплату от 39 до 42 тысяч рублей в месяц.
От кандидатов требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Специалистам предстоит заниматься организацией закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Заявку на соискание должности можно подать до 26 июля.
Согласно указу президента, к старшей группе должностей относятся главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты-эксперты.
Ранее в региональном минфине разместили вакансии сразу для четырех главных специалистов.