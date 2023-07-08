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Зарплата от 39 до 42 тысяч. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам

8 июля 2023, 09:13
Фото: Город55
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В подразделение правительства Омской области объявили набор в кадровый резерв

Специалисты старшей группы должностей требуются в Главное управление контрактной системы региона.

Главное управление контрактной системы Омской области 6 июля разместило вакансии старшей группы должностей для формирования кадрового резерва. Соискателям готовы предложить зарплату от 39 до 42 тысяч рублей в месяц.

От кандидатов требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Специалистам предстоит заниматься организацией закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Заявку на соискание должности можно подать до 26 июля.

Согласно указу президента, к старшей группе должностей относятся главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты-эксперты.

Ранее в региональном минфине разместили вакансии сразу для четырех главных специалистов.

В минэкономики Омской области ищут сразу четырех главных специалистов
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Правительство#Закупки#Общество#Политика#Омск#Омская область
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