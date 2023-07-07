В Омске могут ликвидировать компанию Гуселетова и его несостоявшегося убийцы

Стоит отметить, что партнерство двух бизнесменов имеет очень непростую историю. Кузнецова когда-то приговорили к 4 с половиной годам строгого режима за организацию покушения на Гуселетова. Отсидев, он остался владельцем большей части уставного капитала «Арт-Мастера» и пытался отсудить у компаньона его 35%, но потерпел неудачу.