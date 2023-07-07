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В Омске могут ликвидировать компанию Гуселетова и его несостоявшегося убийцы

7 июля 2023, 08:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Налоговики нашли недостоверные данные об «Арт-Мастере» в ЕГРЮЛ.

Над обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания „Арт-Мастер“» нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц что-то недостоверное.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), — говорится в официальном сообщении.

Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае «Арт-Мастер» будет ликвидирован.

Владельцами компании являются Денис Кузнецов и Владимир Гуселетов (им принадлежат 65 и 35% уставного капитала соответственно), Кузнецов еще и занимает пост директора. Гуселетов известен в первую очередь как депутат Законодательного собрания Омской области, в прошлом глава регионального отделения «Справедливой России».

Стоит отметить, что партнерство двух бизнесменов имеет очень непростую историю. Кузнецова когда-то приговорили к 4 с половиной годам строгого режима за организацию покушения на Гуселетова. Отсидев, он остался владельцем большей части уставного капитала «Арт-Мастера» и пытался отсудить у компаньона его 35%, но потерпел неудачу.

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#Бизнес#Новости#Ликвидация фирм#Владимир Гуселетов#Денис Кузнецов#Николай Эйхвальд
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