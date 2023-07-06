Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил о возврате из украинского плена омского бойца Ивана Плешки.
«Совместно с Министерством обороны Российской Федерации удалось вызволить из украинского плена нашего омского бойца Ивана Плешку. Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина и Министерство обороны Российской Федерации. Своих не бросаем!» — написал в телеграм-канале руководитель Омской области Виталий Хоценко.
Глава региона добавил, что в настоящее время военнослужащий уже прошел курс реабилитации и готовится встретиться с семьей. Дома его ждет жена и полугодовалая дочь, которую он еще ни разу не видел, так как выполнял свой воинский долг.
«Словами не могу передать чувства благодарности Владимиру Владимировичу Путину и всем, кто помогал. Пока еще не верю, что скоро смогу увидеть свою дочку», — взволнован предстоящей встречей Иван Плешка.