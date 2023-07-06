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Ребенка из Омска обеспечили лекарством на 30 млн после вмешательства прокуратуры

6 июля 2023, 04:15
Фото: 1MI
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4-летний мальчик страдает редким заболеванием.

Прокуратура Омской области провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении социальных прав ее ребенка-инвалида.

4-летний сын омички страдает редким заболеванием и имеет право на бесплатное обеспечение лекарствами, однако необходимые медицинские препараты в течение длительного времени ребенку не предоставлялись.

«В целях защиты его прав прокуратура внесла в региональное министерство здравоохранения представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — сообщили в прокуратуре.

В итоге мальчику предоставили необходимые лекарства на сумму более 30 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Ребенок#Инвалид#Дети#Общество#Омск#Омская область
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