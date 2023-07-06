Ребенка из Омска обеспечили лекарством на 30 млн после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Прокуратура Омской области провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении социальных прав ее ребенка-инвалида.
4-летний сын омички страдает редким заболеванием и имеет право на бесплатное обеспечение лекарствами, однако необходимые медицинские препараты в течение длительного времени ребенку не предоставлялись.
«В целях защиты его прав прокуратура внесла в региональное министерство здравоохранения представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — сообщили в прокуратуре.
В итоге мальчику предоставили необходимые лекарства на сумму более 30 млн рублей.