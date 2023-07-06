Новые масла «Газпромнефть-СМ» пройдут испытания на ралли «Шелковый путь»

«Во время скоростных заездов по бездорожью важно быть уверенной в безотказной работе и эффективной защите каждого узла техники. Масла линейки G-Energy уже не раз доказывали свою надежность: например, в прошлом году на „Шелковом пути“ с их помощью мы преодолели более 5 тыс. километров по участкам пустыни, горным хребтам и болотам. По завершении гонки мотор и трансмиссия оказались в идеальном состоянии».