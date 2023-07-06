Некому работать. Эксперты рассказали о дефиците кадров в Омской области

Ранее Город55 рассказывал о ситуации с кадрами в системе школьного и дошкольного образования в Омске. В середине июня в школах и детских садах не хватало 1094 педагога. В школах наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов — 140 открытых вакансий. Далее идут преподаватели математики (102 вакансии), английского языка (101 вакансия), учителя русского языка и литературы (92 вакансии), учителя технологии и ОБЖ (44 вакансии), учителя истории и физики (по 36 открытых вакансий).