Некому работать. Эксперты рассказали о дефиците кадров в Омской области

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Омской области наблюдается дефицит кадров. По итогам июня на одну вакансию в регионе приходится лишь 2,8 резюме — и это минимальные значения индекса, начиная с января 2021 года. Исследование рынка труда провел сервис по поиску работы hh.ru.
Специалисты рассказали, что комфортным считается диапазон 4-7,9 резюме на вакансию. За последние полгода значение индекса конкуренции упало на 0,8 пункта, а по сравнению с маем — на 0,3 пункта.
Такая же ситуации наблюдается и в целом по стране. В России индекс конкуренции равен значению 3,1. Полгода назад при этом приходилось 4,3 резюме на вакансию.
«Причины усиления кадрового голода остаются прежними: сложная демографическая ситуация и сокращение населения в трудоспособном возрасте, постоянно растущий спрос на линейный массовый персонал, а также естественное снижение активности соискателей, которые стали быстрее находить работу», — комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
Острее всего нехватка кадров ощущается в автобизнесе (1,3 резюме на вакансию), в медицине (1,5), среди рабочего персонала (1,7).
Ранее Город55 рассказывал о ситуации с кадрами в системе школьного и дошкольного образования в Омске. В середине июня в школах и детских садах не хватало 1094 педагога. В школах наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов — 140 открытых вакансий. Далее идут преподаватели математики (102 вакансии), английского языка (101 вакансия), учителя русского языка и литературы (92 вакансии), учителя технологии и ОБЖ (44 вакансии), учителя истории и физики (по 36 открытых вакансий).