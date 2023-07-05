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Подозрительные лавочки. Центробанк рассказал о нелегальных ломбардах в Омске

5 июля 2023, 11:14
Фото: Город55
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Центробанк обнаружил признаки нелегальности в работе 13 омских ломбардов

Омичам советуют внимательнее изучать компанию, прежде чем обращаться в нее.

В пресс-службе регионального отделения Банка России рассказали о трех нелегальных компаниях, работавших на территории Омска. Они попали в предупредительный список в июне этого года, так как не являлись ломбардами, хотя назывались таковыми.

«Легально работающие ломбарды обязаны застраховать имущество и выдать клиенту залоговый билет, в котором отражены индивидуальные условия и информация о залоге. В табличной форме должны быть указаны размер займа, срок его возврата, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки. Необходимо проверить полную стоимость займа. Она указана в процентах годовых и в рублях на первой странице залогового билета в правом верхнем углу», — напомнил замуправляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.

Так, в предупредительный список попали ООО «Ломбард-Авилон», ООО «Абвгд Ломбард» и ООО Ломбард «Гарант».

Омичам советуют внимательно проверять документы. В названии компании должно быть слово «ломбард», а реквизиты должны совпадать с данными реестра Банка России. Пользоваться услугами ломбарда лучше всего тогда, когда клиент уверен в том, что он работает легально.

Добавим, что в общей сложности с начала этого года в список компаний с признаками нелегальной деятельности попали 13 омских организаций.

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#Алина Ясинская#Центробанк#Ломбард#Общество#Экономика#Новости#Омск
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