Подозрительные лавочки. Центробанк рассказал о нелегальных ломбардах в Омске

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В пресс-службе регионального отделения Банка России рассказали о трех нелегальных компаниях, работавших на территории Омска. Они попали в предупредительный список в июне этого года, так как не являлись ломбардами, хотя назывались таковыми.
«Легально работающие ломбарды обязаны застраховать имущество и выдать клиенту залоговый билет, в котором отражены индивидуальные условия и информация о залоге. В табличной форме должны быть указаны размер займа, срок его возврата, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки. Необходимо проверить полную стоимость займа. Она указана в процентах годовых и в рублях на первой странице залогового билета в правом верхнем углу», — напомнил замуправляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.
Так, в предупредительный список попали ООО «Ломбард-Авилон», ООО «Абвгд Ломбард» и ООО Ломбард «Гарант».
Омичам советуют внимательно проверять документы. В названии компании должно быть слово «ломбард», а реквизиты должны совпадать с данными реестра Банка России. Пользоваться услугами ломбарда лучше всего тогда, когда клиент уверен в том, что он работает легально.
Добавим, что в общей сложности с начала этого года в список компаний с признаками нелегальной деятельности попали 13 омских организаций.