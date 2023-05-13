Опасайтесь «черных» кредиторов. Омичей предупредили о новой схеме обмана

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В пресс-службе отделения Омск банка России сообщили о черных кредиторах, которые обманным путем отбирают у квартиры.
Действуют мошенники по следующей схеме: сначала заключают договор под залог недвижимости как частное лицо, а не фирма. После этого они делают все, чтобы заемщик просрочил платеж, чтобы можно было обратиться в суд и забрать жилье.
Ситуация осложняется тем, что договоры между физическими лицами нельзя аннулировать, как это происходит при заключении сделки с компанией, выдающей кредиты без лицензии. В результате суд встает на сторону кредиторов.
«Брать деньги у черных кредиторов опасно: они начисляют огромные проценты, в случае просрочек выбивают долги шантажом и угрозами. Нередко они даже специально создают такие условия, чтобы человек не мог погасить заем вовремя. Например, указывают неверные реквизиты для оплаты или дают неточный график платежей», — добавили в пресс-службе омского отделения Банка России.
В Омске «черные» кредиторы также есть. Только за первые три месяца 2023 года выявили 10 таких лиц. Все они работали незаконно под вывесками «ломбард».