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Опасайтесь «черных» кредиторов. Омичей предупредили о новой схеме обмана

13 мая 2023, 10:31
Фото: 1MI
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Черные кредиторы придумали новую схему отъема квартир у доверчивых омичей

Мошенникам пока удается избежать наказания.

В пресс-службе отделения Омск банка России сообщили о черных кредиторах, которые обманным путем отбирают у квартиры.

Действуют мошенники по следующей схеме: сначала заключают договор под залог недвижимости как частное лицо, а не фирма. После этого они делают все, чтобы заемщик просрочил платеж, чтобы можно было обратиться в суд и забрать жилье.

Ситуация осложняется тем, что договоры между физическими лицами нельзя аннулировать, как это происходит при заключении сделки с компанией, выдающей кредиты без лицензии. В результате суд встает на сторону кредиторов.

«Брать деньги у черных кредиторов опасно: они начисляют огромные проценты, в случае просрочек выбивают долги шантажом и угрозами. Нередко они даже специально создают такие условия, чтобы человек не мог погасить заем вовремя. Например, указывают неверные реквизиты для оплаты или дают неточный график платежей», — добавили в пресс-службе омского отделения Банка России.

В Омске «черные» кредиторы также есть. Только за первые три месяца 2023 года выявили 10 таких лиц. Все они работали незаконно под вывесками «ломбард».

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#Мошенники#Кредитор#Кредит#Квартира#Происшествия#Банк россии#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Юлия Истомина
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