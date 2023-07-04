При благоустройстве сквера в Омске обнаружили фундамент дореволюционного кинотеатра

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:01
В Омске при благоустройстве сквера имени Казанника на улице Герцена обнаружили фундамент кинотеатра «Луч» дореволюционной постройки. Об этом рассказали сегодня, 4 июля, в Омском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
«Рабочие выкопали траншею для осветительного кабеля, которая прошла ровно по фундаменту, отвал траншеи стал месторождением старинного кирпича с клеймами разных заводов. Мы эвакуировали поддон кирпича и планируем использовать его для музеефикации фундамента острога Достоевского, куда кирпич уже был перевезен», — сообщили в ВООПИиК.
Точная дата постройки кинотеатра «Луч» неизвестна. По воспоминаниям современников, там показывали немое кино и стояло пианино, уточнили в ВООПИиК. Также существует предположение, что изначально в здании находилась мучная компания, и лишь позднее там появился кинотеатр. Строение снесли в середине 70-х годов прошлого века.