При благоустройстве сквера в Омске обнаружили фундамент дореволюционного кинотеатра

Точная дата постройки кинотеатра «Луч» неизвестна. По воспоминаниям современников, там показывали немое кино и стояло пианино, уточнили в ВООПИиК. Также существует предположение, что изначально в здании находилась мучная компания, и лишь позднее там появился кинотеатр. Строение снесли в середине 70-х годов прошлого века.