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При благоустройстве сквера в Омске обнаружили фундамент дореволюционного кинотеатра

4 июля 2023, 10:58
Фото: Омский государственный историко - краеведческий музей
До кинотеатра в здании могла располагаться мучная компания
Здание снесли в середине 70-х годов прошлого века.

В Омске при благоустройстве сквера имени Казанника на улице Герцена обнаружили фундамент кинотеатра «Луч» дореволюционной постройки. Об этом рассказали сегодня, 4 июля, в Омском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Рабочие выкопали траншею для осветительного кабеля, которая прошла ровно по фундаменту, отвал траншеи стал месторождением старинного кирпича с клеймами разных заводов. Мы эвакуировали поддон кирпича и планируем использовать его для музеефикации фундамента острога Достоевского, куда кирпич уже был перевезен», — сообщили в ВООПИиК.
Фото: Омский государственный историко - краеведческий музей

Точная дата постройки кинотеатра «Луч» неизвестна. По воспоминаниям современников, там показывали немое кино и стояло пианино, уточнили в ВООПИиК. Также существует предположение, что изначально в здании находилась мучная компания, и лишь позднее там появился кинотеатр. Строение снесли в середине 70-х годов прошлого века.

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#Евгений Игишев#История#История города#Кинотеатр#ВООПИиК#Общество#Город#Омск#Омская область
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