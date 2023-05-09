Подбитые немецкие танки и госпитали в школах. Как выглядел Омск во времена ВОВ

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Сегодня, 9 мая, отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. А как выглядел Омск в годы войны, предлагаем посмотреть в подборке фото из Исторического архива.
Омск был удален от мест сражений, но тысячи жителей ушли на фронт. Оставшиеся в тылу должны были обеспечить фронт всем необходимым: оружием и боеприпасами, одеждой и продовольствием.
К концу 1941 года в Омске и области было организовано 28 госпиталей, постепенно их количество увеличилось до 45. В том числе, больницы для военнослужащих располагались и в зданиях школ.
Из блокадного Ленинграда в Омскую область вывезли несколько тысяч детей. Кто-то по окончанию войны вернулся обратно, а некоторые остались жить в Сибири.
А вот так уже встречали победителей с фронта.
Напомним, что сегодня на Соборной площади прошел Парад Победы. Фото и видео с торжественного построения можно посмотреть в нашем материале: