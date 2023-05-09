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Подбитые немецкие танки и госпитали в школах. Как выглядел Омск во времена ВОВ

9 мая 2023, 09:55
Фото: Исторический архив Омской области
Публикуем подборку фотографий из Исторического архива Омской области.

Сегодня, 9 мая, отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. А как выглядел Омск в годы войны, предлагаем посмотреть в подборке фото из Исторического архива.

Омск был удален от мест сражений, но тысячи жителей ушли на фронт. Оставшиеся в тылу должны были обеспечить фронт всем необходимым: оружием и боеприпасами, одеждой и продовольствием.

В Омске разместились оборонные заводыВ Омске разместились оборонные заводы
В Омске разместились оборонные заводы
Фото: Исторический архив Омской области
Сборочный цех самолетов Як-9 завода им. Ворошилова.Сборочный цех самолетов Як-9 завода им. Ворошилова.
Сборочный цех самолетов Як-9 завода им. Ворошилова.
Фото: Исторический архив Омской области

К концу 1941 года в Омске и области было организовано 28 госпиталей, постепенно их количество увеличилось до 45. В том числе, больницы для военнослужащих располагались и в зданиях школ.

В школе №53 располагался военный госпитальВ школе №53 располагался военный госпиталь
В школе №53 располагался военный госпиталь
Фото: Исторический архив Омской области
Медсестры одного из омских госпиталейМедсестры одного из омских госпиталей
Медсестры одного из омских госпиталей
Фото: Исторический архив Омской области
Один из омских госпиталей. Выздоравливающие бойцы слушают патефон.Один из омских госпиталей. Выздоравливающие бойцы слушают патефон.
Один из омских госпиталей. Выздоравливающие бойцы слушают патефон.
Фото: Исторический архив Омской области
Подбитые немецкие танки перед зданием областного краеведческого музеяПодбитые немецкие танки перед зданием областного краеведческого музея
Подбитые немецкие танки перед зданием областного краеведческого музея
Фото: Исторический архив Омской области

Из блокадного Ленинграда в Омскую область вывезли несколько тысяч детей. Кто-то по окончанию войны вернулся обратно, а некоторые остались жить в Сибири.

Проводы ленинградских детей на родину из Омска после временного пребывания их в период Великой Отечественной войныПроводы ленинградских детей на родину из Омска после временного пребывания их в период Великой Отечественной войны
Проводы ленинградских детей на родину из Омска после временного пребывания их в период Великой Отечественной войны
Фото: Исторический архив Омской области

А вот так уже встречали победителей с фронта.

Митинг на перроне железнодорожного вокзала по случаю встречи демобилизованных воинов.Митинг на перроне железнодорожного вокзала по случаю встречи демобилизованных воинов.
Митинг на перроне железнодорожного вокзала по случаю встречи демобилизованных воинов.
Фото: Исторический архив Омской области

Напомним, что сегодня на Соборной площади прошел Парад Победы. Фото и видео с торжественного построения можно посмотреть в нашем материале:

Радость со слезами на глазах. Как в Омске прошел Парад Победы
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