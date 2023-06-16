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Омичка украла оградку с чужой могилы и поставила ее на участке своих родственников

16 июня 2023, 08:43
Фото: УМВД России по Омской области
Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

В Павлоградском районе Омской области в правоохранительные органы обратилась 78-летняя местная жительница. Сельчанка сообщила полицейским, что с могилы ее родителей пропала металлическая оградка, которую она недавно приобрела и установила.

Полицейские обнаружили оградку на том же кладбище, на другом захоронении.

«Несмотря на то, что оградку уже перекрасили в другой цвет, владелица узнала ее по отличительному замку», — сообщили в полиции.

Подозрения пали на 28-летнюю местную жительницу. На допросе она созналась, что украла чужое ограждение, поскольку свое на могиле ее родственников отсутствовало.

Оградку в итоге вернули на место, а на похитительницу завели уголовное дело по статье «Кража». Согласно закону, женщине грозит до 2 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Кража#Могила#Кладбище#Происшествия#Омск#Омская область
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