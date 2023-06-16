Омичка украла оградку с чужой могилы и поставила ее на участке своих родственников

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Павлоградском районе Омской области в правоохранительные органы обратилась 78-летняя местная жительница. Сельчанка сообщила полицейским, что с могилы ее родителей пропала металлическая оградка, которую она недавно приобрела и установила.
Полицейские обнаружили оградку на том же кладбище, на другом захоронении.
«Несмотря на то, что оградку уже перекрасили в другой цвет, владелица узнала ее по отличительному замку», — сообщили в полиции.
Подозрения пали на 28-летнюю местную жительницу. На допросе она созналась, что украла чужое ограждение, поскольку свое на могиле ее родственников отсутствовало.
Оградку в итоге вернули на место, а на похитительницу завели уголовное дело по статье «Кража». Согласно закону, женщине грозит до 2 лет колонии.