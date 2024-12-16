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Ограждение

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Аукцион на Юго-Восточное кладбище в Омске перезапустили с новыми условиями
16 декабря, 09:32
Два зала на 130 мест. В Омске продают развлекательный комплекс за 14,5 млн рублей
24 сентября, 07:11
Территорию недостроя инженерного корпуса омского метро облагородят за 670 тыс рублей
8 сентября, 03:56
«Никуда не уезжаю». Бизнесмен назвал причину продажи катка у «Фестиваля» в Омске
17 августа, 06:01
В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу
Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.
12 августа, 15:53
Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока
19 мая, 05:56
С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
30 января, 07:45
2023
С наработанной базой клиентов. В Омске за 140 млн продают цех по изготовлению гробов
28 декабря 2023, 05:44
На новый забор для омского Ново-Кировского кладбища потратят полмиллиона рублей
4 сентября 2023, 10:46
Напарник Лары Крофт. В Омской области мужчина крал и продавал оградки с кладбища
Он нанес ущерб потерпевшим родственникам усопшим на сумму 20 тыс рублей.
4 июля 2023, 09:21
Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие
Собственник должен был самостоятельно убрать ограждение до 20 апреля. Но этого не сделал.
1 мая 2023, 05:59
2022
Ни пройти, ни проехать. В Омске снесли незаконные парковочные барьеры
Специалисты убрали 10 ограждений только с двух улиц в Ленинском округе.
2 ноября 2022, 02:34

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