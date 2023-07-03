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В Омске учредитель стройфирмы ответит в суде за мошенничество и отмывание денег

3 июля 2023, 04:46
Фото: Город55
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Его счета в банке заблокированы, на автомобиль наложен арест.

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего учредителя ООО «Строймеханизация». Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и незаконных действиях при банкротстве. Дело обстояло в период 2020–2021 годов.

По версии следствия, бизнесмен заключил договор на монтаж трубопроводов на объектах газовых месторождения со знакомым из Ноябрьска. Субподрядчик работы выполнил, но остался обманутым. Его партнер оставил полученные от заказчика деньги в размере 35 млн рублей на балансе своей компании. После он заключил фиктивные сделки с юридической компанией и легализовал таким образом больше 4,8 млн рублей.

После на грани банкротства «Строймеханизации» предприниматель совершил несколько «неправомерных действий», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчина нанес кредиторам ущерб на сумму больше 15 млн рублей. Все сделки по перечислению денежных средств суд признал недействительными.

Автомобиль бизнесмена стоимостью свыше 4.6 млн рублей подлежал аресту, счета в шести банках заблокированы. Потерпевшие подали гражданские иски на общую сумму больше 55 млн рублей. Зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

Ранее Город55 писал о задержании главы бюджетного учреждения «Управление „Омскмелиоводхоз“» Павла Огаря и директора ООО «ЕвроТехСтрой» Павла Солгалова. Их подозревают в получении и даче взятки на общую сумму 1,1 млн рублей. Известно, что Огарь принимал не только деньги, но и дорогие костюмы за покровительство компании партнера.

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#Омская область#Омск#Новости#Происшествия#Банкротство#Отмывание денег#Мошенничество#ООО Строймеханизация#Алина Ясинская
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