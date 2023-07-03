В Омске учредитель стройфирмы ответит в суде за мошенничество и отмывание денег

По версии следствия, бизнесмен заключил договор на монтаж трубопроводов на объектах газовых месторождения со знакомым из Ноябрьска. Субподрядчик работы выполнил, но остался обманутым. Его партнер оставил полученные от заказчика деньги в размере 35 млн рублей на балансе своей компании. После он заключил фиктивные сделки с юридической компанией и легализовал таким образом больше 4,8 млн рублей.