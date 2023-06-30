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В Омске задержали главу «Омскмелиоводхоза», подозреваемого в получении крупной взятки

30 июня 2023, 10:33
Фото: Город55
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Предполагаемый взяткодатель также задержан.

Омские следователи возбудили уголовное дело о получении и даче взятки. Подозреваемыми стали глава бюджетного учреждения «Управление „Омскмелиоводхоз“» Павел Огарь и директор ООО «ЕвроТехСтрой» Павел Солгалов.

По версии следствия, компания «ЕвроТехСтрой» реконструировала оросительные системы «Омскмелиоводхоз» в Омском и Любинском районах. Работы велись в период с 2019 по 2023 года на контрактной основе. Огарь тогда еще был замдиректора. Получив от руководителя подрядной организации взятку, он поручился за компанию и согласился принять работы в любом виде. За вознаграждение Огарь также помог отозвать иск к «ЕвроТехСтрою». К компании появились вопросы по работе в рамках контракта, так что с нее собирались взыскать стоимость устранения недостатков на сумму 30 млн рублей.

Помимо денег Солгалов предоставил ему объект имущества. В пресс-центре регионального следкома не уточнили, что именно это было. Общая сумма взятки составила 1,1 млн рублей.

Подозреваемых задержали и предъявили обвинение. Они не признают вину в совершении преступления. Известно, что Куйбышевский райсуд решил посадить Огаря и Солгалова под домашний арест на два месяца до 28 августа 2023 года.

Согласно данным Rusprofile, Огарь занимает должность временно исполняющего обязанности директора с 2021 года. Солгалов же является гендиректором «ЕвроТехСтроя» уже достаточно давно, с 2012 года.

Ранее Город55 писал о том, как продвигается рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя УФНС РФ по Омской области Владимира Репина. Его обвинили в получении взятки на сумму 10 млн рублей. На последнем судебном заседании он признался в том, что принял вознаграждение.

Бывший главный налоговик Омской области Репин признался в получении взятки
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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Новости#Взятка#Дача взятки#Уголовное дело#Суд
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