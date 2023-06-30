В Омске задержали главу «Омскмелиоводхоза», подозреваемого в получении крупной взятки

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Омские следователи возбудили уголовное дело о получении и даче взятки. Подозреваемыми стали глава бюджетного учреждения «Управление „Омскмелиоводхоз“» Павел Огарь и директор ООО «ЕвроТехСтрой» Павел Солгалов.
По версии следствия, компания «ЕвроТехСтрой» реконструировала оросительные системы «Омскмелиоводхоз» в Омском и Любинском районах. Работы велись в период с 2019 по 2023 года на контрактной основе. Огарь тогда еще был замдиректора. Получив от руководителя подрядной организации взятку, он поручился за компанию и согласился принять работы в любом виде. За вознаграждение Огарь также помог отозвать иск к «ЕвроТехСтрою». К компании появились вопросы по работе в рамках контракта, так что с нее собирались взыскать стоимость устранения недостатков на сумму 30 млн рублей.
Помимо денег Солгалов предоставил ему объект имущества. В пресс-центре регионального следкома не уточнили, что именно это было. Общая сумма взятки составила 1,1 млн рублей.
Подозреваемых задержали и предъявили обвинение. Они не признают вину в совершении преступления. Известно, что Куйбышевский райсуд решил посадить Огаря и Солгалова под домашний арест на два месяца до 28 августа 2023 года.
Согласно данным Rusprofile, Огарь занимает должность временно исполняющего обязанности директора с 2021 года. Солгалов же является гендиректором «ЕвроТехСтроя» уже достаточно давно, с 2012 года.
Ранее Город55 писал о том, как продвигается рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя УФНС РФ по Омской области Владимира Репина. Его обвинили в получении взятки на сумму 10 млн рублей. На последнем судебном заседании он признался в том, что принял вознаграждение.