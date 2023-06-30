В Омске задержали главу «Омскмелиоводхоза», подозреваемого в получении крупной взятки

По версии следствия, компания «ЕвроТехСтрой» реконструировала оросительные системы «Омскмелиоводхоз» в Омском и Любинском районах. Работы велись в период с 2019 по 2023 года на контрактной основе. Огарь тогда еще был замдиректора. Получив от руководителя подрядной организации взятку, он поручился за компанию и согласился принять работы в любом виде. За вознаграждение Огарь также помог отозвать иск к «ЕвроТехСтрою». К компании появились вопросы по работе в рамках контракта, так что с нее собирались взыскать стоимость устранения недостатков на сумму 30 млн рублей.