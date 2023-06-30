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Начальник «Омскмелиоводхоза» Огарь брал взятку деньгами и костюмами

30 июня 2023, 10:55
Фото: Город55
Презенты чиновник получал наличными, перечислениями на счет и вещами.

Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении руководителя ФГБУ «Управление Омскмелиоводхоз» Павла Огаря, которого поймали на особо крупном взяточничестве. Как выяснилось, чиновник не скупился брать презенты даже вещами.

«Порядка 975 тысяч Огарь получил наличными, еще 97 перечислением на расчетный счет, а остальное — вещами», — рассказал источник Города55.

По словам нашего собеседника, этими вещами был костюм Henderson. Учитывая, что сейчас в деле фигурирует сумма в 1.256 млн рублей, то можно предположить, что эта обновка стоила порядка 184 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Павла Огаря было возбуждено по материалам регионального УФСБ. По версии следователей омского СК получил от директора ООО «ЕвроТехСтрой», который тоже стал фигурантом уголовного дела, вознаграждение за общее покровительство и попустительство.

Ни Огарь, ни бизнесмен вину в инкриминируемых деяниях не признают.

В Омске задержали главу «Омскмелиоводхоза», подозреваемого в получении крупной взятки
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