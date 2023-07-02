Баттл оркестров и палящее солнце. Как проходит «Симфопарк-2023» в Омске

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
1 и 2 июля в Омске — масштабный фестиваль «Симфопарк». Традиционный open-air в парке «На Королева» продлили на все выходные. Корреспондент Города55 не мог обойти стороной такое событие.
Гостей встречали с 12:00 до 22:00. Им представили: 20 часов музыкальной феерии под открытым небом, выставочные и образовательные площадки, мастер-классы, игры, фотозоны.
Главное событие «Симфопарка — 2023» — баттл оркестров. На сцене — два сильнейших музыкальных коллектива: симфонические оркестры Ленинградской области и Омской филармонии.
Второй день фестиваля посвящен джазу. Перед омичами выступают Этери Бериашвили, Анна Шинкова, джаз-ансамбль Юрия Полякова и другие.
Здесь можно увидеть не только омских исполнителей. В гости приехали артисты Мариинского театра и московского театра «Геликон-опера». На «Симфопарке» 2 июля находятся несколько сотен человек. Даже палящее солнце не стало преградой для любителей музыки.