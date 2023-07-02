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Published Сегодня, 11:13

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Баттл оркестров и палящее солнце. Как проходит «Симфопарк-2023» в Омске

2 июля 2023, 11:13
Фото: Город55
Симфопарк-2023

2 июля в Омске завершится фестиваль «Симфопарк-2023»

Представляем фото с места событий.

1 и 2 июля в Омске — масштабный фестиваль «Симфопарк». Традиционный open-air в парке «На Королева» продлили на все выходные. Корреспондент Города55 не мог обойти стороной такое событие.

парк «На Королева»парк «На Королева»
парк «На Королева»
Фото: Город55

Гостей встречали с 12:00 до 22:00. Им представили: 20 часов музыкальной феерии под открытым небом, выставочные и образовательные площадки, мастер-классы, игры, фотозоны.

развлечения для гостейразвлечения для гостей
развлечения для гостейразвлечения для гостей
развлечения для гостейразвлечения для гостей
развлечения для гостей
Фото: Город55

Главное событие «Симфопарка — 2023» — баттл оркестров. На сцене — два сильнейших музыкальных коллектива: симфонические оркестры Ленинградской области и Омской филармонии.

баттл оркестровбаттл оркестров
баттл оркестров
Фото: Город55

Второй день фестиваля посвящен джазу. Перед омичами выступают Этери Бериашвили, Анна Шинкова, джаз-ансамбль Юрия Полякова и другие.

второй день фестивалявторой день фестиваля
второй день фестиваля
Фото: Город55

Здесь можно увидеть не только омских исполнителей. В гости приехали артисты Мариинского театра и московского театра «Геликон-опера». На «Симфопарке» 2 июля находятся несколько сотен человек. Даже палящее солнце не стало преградой для любителей музыки.

омичи спасаются от солнцаомичи спасаются от солнца
омичи спасаются от солнца
Фото: Город55
Баттл оркестров, море джаза и июльское солнце. Как пройдет «Симфопарк-2023» в Омске
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#СимфоПарк#Омичи#Культура#Музыка#Общество#Новости#Омск#Омская область
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