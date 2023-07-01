Владимиру Путину доверят почти 75% жителей страны

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Всероссийский центр исследования общественного мнения опубликовал с показателем одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 19 по 25 июня 2023 года.
Так, по данным ВЦИОМ, работу главы государства одобряют 74,8% респондентов. Уровень положительной оценки премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,7% и 50,1% соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов, Михаилу Мишустину — 60,9%, Геннадию Зюганову — 31,3%, Сергею Миронову — 31,6% опрошенных, Леониду Слуцкому — 16,4%, Алексею Нечаеву — 7,6%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 9,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6 и «Новые люди» — 4,3.