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Владимиру Путину доверят почти 75% жителей страны

1 июля 2023, 06:26
Фото: 1MI
За последнюю неделю рейтинг доверия президенту повысился
ВЦИОМ обнародовал очередной рейтинг доверия президенту и правительству Российской Федерации.

Всероссийский центр исследования общественного мнения опубликовал с показателем одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 19 по 25 июня 2023 года.

Так, по данным ВЦИОМ, работу главы государства одобряют 74,8% респондентов. Уровень положительной оценки премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,7% и 50,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов, Михаилу Мишустину — 60,9%, Геннадию Зюганову — 31,3%, Сергею Миронову — 31,6% опрошенных, Леониду Слуцкому — 16,4%, Алексею Нечаеву — 7,6%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 9,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6 и «Новые люди» — 4,3.

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