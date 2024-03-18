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Леонид Слуцкий

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В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России
18 марта, 05:30
Выборы президента России в 2024 году: как и за кого можно проголосовать
11 марта, 04:39
2023
Владимиру Путину доверяют 78% жителей страны
1 июля 2023, 06:26
Готовы «сшить» общую победу: ЛДПР объединяет добровольцев
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о создании в России патриотического движения «Плечом к плечу». Он призвал всех неравнодушных россиян присоединиться к новой инициативе.
6 марта 2023, 06:29

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