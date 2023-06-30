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Плата за ошибки. Омичка получала выплаты на дочку, которую забрали в другую семью

30 июня 2023, 06:49
Фото: Город55

Омичку накажут за получение выплат на дочку, которую отдали под опеку другой семье

Женщина из Омска, лишенная родительских прав, незаконно получала денежные выплаты на своего ребенка. Теперь отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку соблюдения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, у которых есть дети. Итогом проверки стало уголовное дело в отношении женщины, которая незаконно получала деньги за своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что мать пятилетней девочки была лишена родительских прав в августе 2022 года. Сейчас ребенок находится под опекой родственницы. Тем не менее, женщина продолжала получать ежемесячные денежные выплаты на ребенка, которые положены на детей в возрасте от трех до семи лет. До девочки эти деньги не доходили, выяснили прокуроры.

Для защиты прав несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с матери незаконно полученных пособий, общая сумма которых достигла более 60 тысяч рублей. Вместе с этим в отношении матери девочки завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела и восстановление прав несовершеннолетней, добавили в ведомстве.

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#Ольга Акамова#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Дети#Родительские права#Денежные выплаты#Опека#Суд#Исковое заявление#Пособие#Мошенничество#Расследование#Общество#Новости#Омская область
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