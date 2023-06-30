Плата за ошибки. Омичка получала выплаты на дочку, которую забрали в другую семью

В ходе проверки выяснилось, что мать пятилетней девочки была лишена родительских прав в августе 2022 года. Сейчас ребенок находится под опекой родственницы. Тем не менее, женщина продолжала получать ежемесячные денежные выплаты на ребенка, которые положены на детей в возрасте от трех до семи лет. До девочки эти деньги не доходили, выяснили прокуроры.