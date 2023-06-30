Плата за ошибки. Омичка получала выплаты на дочку, которую забрали в другую семью

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку соблюдения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, у которых есть дети. Итогом проверки стало уголовное дело в отношении женщины, которая незаконно получала деньги за своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что мать пятилетней девочки была лишена родительских прав в августе 2022 года. Сейчас ребенок находится под опекой родственницы. Тем не менее, женщина продолжала получать ежемесячные денежные выплаты на ребенка, которые положены на детей в возрасте от трех до семи лет. До девочки эти деньги не доходили, выяснили прокуроры.
Для защиты прав несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с матери незаконно полученных пособий, общая сумма которых достигла более 60 тысяч рублей. Вместе с этим в отношении матери девочки завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела и восстановление прав несовершеннолетней, добавили в ведомстве.