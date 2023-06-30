Омская прокуратура намерена взыскать с экс-полицейского Лисицина 3 млн рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:40
Прокуратура Омской области сообщает, что в суд направлен иск о взыскании с Михаила Лисицина 3 млн рублей, которые он получил в период с мая 2018 года по октябрь 2020 года в качестве «вознаграждения».
Выяснилось, что Михаил Лисицин будучи замначальником отдела полиции № 5 УМВД получил взятку в размере 3 млн рублей. За это он пообещал своему знакомому предпринимателю повлиять на ход расследования дела о присвоении денег организации, где тот был одним из руководителей. Однако на самом деле помогать он и не собирался, а деньги потратил на личные нужды.
«В указанном случае сотрудник полиции нарушил законодательно установленный запрет на получение вознаграждений от физических и юридических лиц; также он допустил конфликт личных интересов с интересами государственной службы», — пояснили в прокуратуре.
Ранее Лисицина признали виновным в мошенничестве и приговорили к 7 годам со штрафом в размере 750 тысяч рублей.