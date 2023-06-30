Омская прокуратура намерена взыскать с экс-полицейского Лисицина 3 млн рублей

Выяснилось, что Михаил Лисицин будучи замначальником отдела полиции № 5 УМВД получил взятку в размере 3 млн рублей. За это он пообещал своему знакомому предпринимателю повлиять на ход расследования дела о присвоении денег организации, где тот был одним из руководителей. Однако на самом деле помогать он и не собирался, а деньги потратил на личные нужды.