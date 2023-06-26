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В Омске отказались смягчать приговор мошенникам, которые обманули шесть пенсионеров

26 июня 2023, 04:30
Фото: Город55
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Они похитили у пожилых людей порядка 1,6 млн рублей.

В Омске осудили двух жителей Новосибирска, которые обманывали пенсионеров. Мошенники похитили у доверчивых омичей порядка 1,6 млн рублей. Дело рассматривал Кировский районный суд.

История разворачивалась в апреле прошлого года. У злоумышленников сложилась целая компания, которая занималась обманом пожилых людей. Они звонили пенсионерам по телефону и заявляли, что их родственники стали виновниками серьезных ДТП. Потом собеседники сообщали, что якобы для возмещения причиненного ущерба и других целей нужны деньги.

«Получив согласие, один из осужденных лично приезжал к потерпевшим, получал от них наличные и скрывался, а другой фигурант отвечал за перевод денежных средств через банкоматы организаторам и другим участникам преступной группы», — рассказали подробности в пресс-службе Омского областного суда.

Таким образом от рук мошенников пострадали шесть пенсионеров, но вину в совершении преступления фигуранты уголовного дела так и не признали. Одному назначили три с половиной года лишения свободы, другому — четыре года заключения в исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу. Но это не принесло результата, так как Омский областной суд оставил приговор без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.

Другие участники преступления проходят по той же статье (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), но их уголовные дела выделены в отдельное производство.

С начала года мошенники дистанционно украли деньги почти у 3 тысяч омичей
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Мошенничество#Пенсионеры#Новости#Омск#Омская область#Новосибирск#Происшествия#Общество
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