В Омске отказались смягчать приговор мошенникам, которые обманули шесть пенсионеров

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
В Омске осудили двух жителей Новосибирска, которые обманывали пенсионеров. Мошенники похитили у доверчивых омичей порядка 1,6 млн рублей. Дело рассматривал Кировский районный суд.
История разворачивалась в апреле прошлого года. У злоумышленников сложилась целая компания, которая занималась обманом пожилых людей. Они звонили пенсионерам по телефону и заявляли, что их родственники стали виновниками серьезных ДТП. Потом собеседники сообщали, что якобы для возмещения причиненного ущерба и других целей нужны деньги.
«Получив согласие, один из осужденных лично приезжал к потерпевшим, получал от них наличные и скрывался, а другой фигурант отвечал за перевод денежных средств через банкоматы организаторам и другим участникам преступной группы», — рассказали подробности в пресс-службе Омского областного суда.
Таким образом от рук мошенников пострадали шесть пенсионеров, но вину в совершении преступления фигуранты уголовного дела так и не признали. Одному назначили три с половиной года лишения свободы, другому — четыре года заключения в исправительной колонии общего режима.
Сторона защиты не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу. Но это не принесло результата, так как Омский областной суд оставил приговор без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.
Другие участники преступления проходят по той же статье (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), но их уголовные дела выделены в отдельное производство.