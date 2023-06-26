В Омске отказались смягчать приговор мошенникам, которые обманули шесть пенсионеров

История разворачивалась в апреле прошлого года. У злоумышленников сложилась целая компания, которая занималась обманом пожилых людей. Они звонили пенсионерам по телефону и заявляли, что их родственники стали виновниками серьезных ДТП. Потом собеседники сообщали, что якобы для возмещения причиненного ущерба и других целей нужны деньги.