Ущерб составил свыше 1 млн. Омичи предстанут перед судом за незаконную ловлю рыбы

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Прокуратура Омской области сообщает, что в отношении двух 40-летних местных жителей утверждено обвинительное заключение. Мужчин обвиняют в незаконном вылове рыбы (ч. 3 ст. 256 УК РФ).
Оказалось, что 20 августа прошлого года обвиняемые ловили рыбу на озере Камышлово. Однако для этого они использовали ставные сети из лески. За ночь они выловили 1 113 экземпляров рыбы пелядь. В итоге рыбаков остановил патрулирующий инспектор.
Отметим, что ущерб на сумму свыше 1 млн нанесен Верхнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству. Для его возмещения межрайонный прокурор составил гражданский иск.
«Один из мужчин вину в совершении преступления признал частично, заявив об умысле на вылов рыбы карась, второй фигурант отрицал свою причастность к инкриминируемому деянию», — уточнили в прокуратуре.
В данный момент на авто обвиняемых («УАЗ» и «Нива») наложен арест. Уголовное дело направлено в Исилькульский городской суд.