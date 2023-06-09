Ущерб составил свыше 1 млн. Омичи предстанут перед судом за незаконную ловлю рыбы

Оказалось, что 20 августа прошлого года обвиняемые ловили рыбу на озере Камышлово. Однако для этого они использовали ставные сети из лески. За ночь они выловили 1 113 экземпляров рыбы пелядь. В итоге рыбаков остановил патрулирующий инспектор.