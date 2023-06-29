Берегите детей. В Омской области выявили еще один случай заражения ребенка корью

В общей сложности с начала года у 18 жителей региона диагностировали корь, в том числе у семи взрослых и 11 детей. Известно, что чаще всего вирус подхватывают не вакцинированные. В пресс-центре Роспотребнадзора сообщили, что иммунизация против кори в регионе проводится с начала апреля этого года.