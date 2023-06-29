Берегите детей. В Омской области выявили еще один случай заражения ребенка корью

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В региональном Роспотребнадзоре представили актуальную статистику по заболеваемости корью на территории Омской области. По данным ведомства на 29 июня, зарегистрирован еще один случай заражения. В этот раз заболел непривитый ребенок в Омске.
В общей сложности с начала года у 18 жителей региона диагностировали корь, в том числе у семи взрослых и 11 детей. Известно, что чаще всего вирус подхватывают не вакцинированные. В пресс-центре Роспотребнадзора сообщили, что иммунизация против кори в регионе проводится с начала апреля этого года.
«Корь — это не просто простуда, это серьезная инфекция, которая может привести к осложнениям и даже летальному исходу. Кроме того, корь очень заразна и может распространяться со скоростью эпидемии, делая человека „контактным источником“ уже на первых этапах болезни. Осложнения от кори могут быть очень серьезными, включая коревой энцефалит, пневмонию и миокардит», — отметили в управлении.
Напомним, что первые случаи заражения были зафиксированы в Омской области в марте этого года. Ранее корреспондент Города55 узнавал у главврача инфекционной клинической больницы № 1 Инны Толох о первых признаках заболевания и способах защититься от кори.